Аналітична компанія Consumer Reports обрала найкращі смартфони, що працюють на операційних системах iOS та Android, та які можна придбати у 2021 році.

Лідером серед iOS-гаджетів визнали iPhone 12 Pro Max. Зазначається, що iPhone 12 Pro Max, який коштує на $100 більше за iPhone 12 Pro, має більше додаткових годин автономної роботи. У цього гаджета більший дисплей та камера із 2,5-кратним зумом.

Однак, iPhone 12 Pro Max більше важить і має більші розміри, тому він може бути незручним у використанні. Consumer Reports також рекомендує звернути увагу на iPhone 12 Pro.

Ціна iPhone 12 Pro Max: 128 GB – 33 299 грн, 256 GB – 44 999 грн, 512 GB – 51 999 грн.

Найкращим телефоном на операційній системі Android став Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

Аналітики зазначають, що смартфон має відмінний екран, що підходить для перегляду Netflix, камеру з 5-кратним зумом, тривалий час роботи в автономному режимі та зручний стилус.

Ціна Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G: 256 GB – 35 999 грн, 512 GB – 41 999 грн.

Найкращим бюджетним телефоном став OnePlus Nord N10 5G.

Аналітики трохи дорікають розробникам гаджету за відсутність підтримки 5G mmWave, але відзначають тривалість роботи гаджету без підзарядки, що сягає двох днів.

Ціна OnePlus Nord N10 5G: 128 GB – 9 399 грн, 256 GB -13 499 грн.

Також хороші результати за часом автономної роботи показали Samsung Galaxy A71 (43 години) та iPhone 12 Pro Max (41 година).

Xiaomi презентувала лінійку Redmi Note 10

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Детальніше про новинки Xiaomi, їхні характеристики та ціни читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Consumer Reports