У 2021 році 27 березня відзначають декілька свят. Серед них також є і професійні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 27 березня.

27 березня – яке сьогодні свято

27 березня святкують Всесвітній день театру, який з’явився в 1961 році, заснований на IX конгресі Міжнародного інституту театру.

В цей день у багатьох країнах світу проводять різні театральні фестивалі, святкові постановки та показують найкращі вистави у театрах.

Згідно з церковним календарем, 27 березня віряни відзначають Федорів день. У цей день поклоняються домашнім тваринам та доглядають за ними.

Іменини 27 березня

День ангела 27 березня святкують декілька власників прекрасних імен – Бенедикт, Роман, Ростислав.

Прикмети на 27 березня

Якщо 27 березня – мороз, то холодно буде ще тиждень.

Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.

Все хороше, про що сьогодні подумаєш, збудеться.

Що не можна робити 27 березня

Вкрай небажано брати в руки гострі предмети.

Не можна дивитися на себе в дзеркало.

Церковний календар 2021

У 2021 році віряни відзначають багато важливих церковних свят. Більшість з них мають цікаву історію.

Зокрема, у 2021 році 27 березня святкуватимуть Суботу другої седмиці Великого посту. Також у вівторок, 30 березня, буде День святого Олексія або Теплого Олекси. Згідно з прикметою, в цей день приходить справжня весна та тепла погода.

Факти ICTV опублікували детальний церковний календар на 2021 рік, щоб можна було підготуватися до наближення важливих святкових дат.