У 2021 році 27 березня відзначають декілька свят. Серед них також є і професійні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 27 березня.
27 березня – яке сьогодні свято
27 березня святкують Всесвітній день театру, який з’явився в 1961 році, заснований на IX конгресі Міжнародного інституту театру.
В цей день у багатьох країнах світу проводять різні театральні фестивалі, святкові постановки та показують найкращі вистави у театрах.
Згідно з церковним календарем, 27 березня віряни відзначають Федорів день. У цей день поклоняються домашнім тваринам та доглядають за ними.
Іменини 27 березня
День ангела 27 березня святкують декілька власників прекрасних імен – Бенедикт, Роман, Ростислав.
Прикмети на 27 березня
- Якщо 27 березня – мороз, то холодно буде ще тиждень.
- Чим радісніше і веселіше проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.
- Все хороше, про що сьогодні подумаєш, збудеться.
Що не можна робити 27 березня
- Вкрай небажано брати в руки гострі предмети.
- Не можна дивитися на себе в дзеркало.
Церковний календар 2021
У 2021 році віряни відзначають багато важливих церковних свят. Більшість з них мають цікаву історію.
Зокрема, у 2021 році 27 березня святкуватимуть Суботу другої седмиці Великого посту. Також у вівторок, 30 березня, буде День святого Олексія або Теплого Олекси. Згідно з прикметою, в цей день приходить справжня весна та тепла погода.
Факти ICTV опублікували детальний церковний календар на 2021 рік, щоб можна було підготуватися до наближення важливих святкових дат.