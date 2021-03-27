День ангела Михайла припадає на 27 березня.

Згідно з православним календарем, святих на ім’я Михайло вшановують 82 рази за рік. Ім’я Михайло походить від давньоєврейського імені Мікаель.

З хлопчиком Михайлом у вчителів і батьків зазвичай не буває проблем. Він намагається все робити добре і вчасно, активно бере участь у різноманітних спортивних змаганнях.

Ми підготували для вас привітання з Днем ангела Михайла, аби ви змогли привітати своїх чоловіків та хлопчиків з їхнім святом!

Привітання у прозі

Вітаю з Михайловим днем ​​і бажаю щедрого щастя, щедрої любові, щедрої удачі.

Нехай цього дня для твого серця буде відкритий світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.

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В Михайлов день зичу миру в душі, щоб в сім’ї жило щастя і панував мир. Нехай на столі завжди буде смачна їжа, а рідні будуть щирими зізнаннями обдаровувати кожен день одне одного. Нехай зберігають святі ваш будинок і близьких!

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Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій і тепле світло зігріють ваші душі вдома. Нехай не бідує кишеню, нехай серця будуть багаті любов’ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!

Привітання у листівках

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