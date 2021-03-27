PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Година Землі: що це та як долучитися

Година Землі 2021 припадає на 27 березня. Щороку в останню суботу березня люди на всій планеті, яким небайдуже питання захисту навколишнього середовища, приділяють одну годину планеті Земля.

Час Земли

У цей день заведено на 60 хвилин вимикати усе чи хоча б зайве освітлення, від’єднати від електромережі прибори. Цими діями можна зробити внесок у збереження природи нашої планети.

Цьогоріч акція пройде о 20.30 за місцевим часом.

Щоб долучитися до неї, варто вимкнути освітлення вдома, в офісі лише на одну годину. Цей час можна присвятити прогулянці у парку, спортивним вправам. В умовах карантину можна поспілкуватися вдома з рідними або ж проглянути на гаджеті фільм з екологічної тематики, який був завантажений заздалегідь.

Екологія України

Екологічна ситуація в Україні перебуває не у найкращому стані.

Читайте
Отрутохімікати та важкі метали: у воді Дніпра виявили понад 20 забруднювачів

Природа країни потерпає від стихійних звалищ. Повітря та водойми забруднюються діяльністю підприємств. Вирішити це питання можна, якщо кожен розпочне дотримуватися екологічної культури.

Детальніше про збереження екології України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: WWF-Україна

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка