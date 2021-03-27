Година Землі 2021 припадає на 27 березня. Щороку в останню суботу березня люди на всій планеті, яким небайдуже питання захисту навколишнього середовища, приділяють одну годину планеті Земля.

У цей день заведено на 60 хвилин вимикати усе чи хоча б зайве освітлення, від’єднати від електромережі прибори. Цими діями можна зробити внесок у збереження природи нашої планети.

Цьогоріч акція пройде о 20.30 за місцевим часом.

Щоб долучитися до неї, варто вимкнути освітлення вдома, в офісі лише на одну годину. Цей час можна присвятити прогулянці у парку, спортивним вправам. В умовах карантину можна поспілкуватися вдома з рідними або ж проглянути на гаджеті фільм з екологічної тематики, який був завантажений заздалегідь.

Екологія України

Екологічна ситуація в Україні перебуває не у найкращому стані.

Природа країни потерпає від стихійних звалищ. Повітря та водойми забруднюються діяльністю підприємств. Вирішити це питання можна, якщо кожен розпочне дотримуватися екологічної культури.

Детальніше про збереження екології України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: WWF-Україна