У майбутньому літо може тривати шість місяців – вчені

Через зміни клімату у майбутньому літо може тривати більше, а зима, весна і осінь – менше. Згідно з припущеннями науковців, до 2100 року тривалість літа у Північній півкулі може сягати до шести місяців.

Дослідження проводили китайські науковці. Вони проаналізували зміни клімату з 1952 року до 2011 року. Після дослідження науковці зрозуміли, що за майже 60 років середня тривалість літа збільшилося на 17 днів (з 78 до 95 днів). Водночас тривалість інших пір року зменшилась.

– Якщо нічого не зміниться, до кінця століття весна і літо починатимуться на місяць раніше, ніж це було 2011 року, а осінь і зима починатимуться на півмісяця пізніше. Це призведе до майже півроку літа і менше двох місяців зими у 2100 році, – зазначають дослідники.

За словами головного науковця, який проводив дослідження, Юпіня Гуаня, якщо тривалість пір року зміниться, то є ризик, що алергіки довше страждатимуть через пилок, а ще збільшиться кількість комарів, що може призвести до появи вірусів у нових середовищах.

Зміна клімату в Україні

Через те, що за протягом 30 останніх років температура в Україні зросла на 1,2 градуси, степи у південних регіонах країни можуть перетворитись на пустелі. Також через глобальне потепління є загроза збільшення кількості повеней у Карпатах.

Водночас в ООН вже попередили, що 2021 рік буде катастрофічно спекотним і поб’є температурний рекорд минулого літа.