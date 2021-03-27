Погода на 27 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 27 березня буде досить тепла погода, жителі країни відчують весну за вікном.
У західних регіонах очікується сонячна погода. Температура вдень 12…15, проте вночі заморозки до -2.
На Півночі та Центрі також сонячно і без опадів. Вдень 11…13, вночі 0…2.
Жителям східних і південних областей варто приготуватися до тепла і сонячної погоди. Стовпчики термометрів покажуть 10…12 вдень і -2…1 вночі.
Погода на вихідні в Україні
У суботу та неділю 27-28 березня погода в Україні буде сонячною, однак у деяких регіонах передбачаються опади.
Температура повітря вдень сягатиме +12, вночі максимум похолоднішає до +2, 0.
Дивіться детальний прогноз погоди на вихідні у матеріалі Фактів ICTV.