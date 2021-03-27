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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україні повертається тепло: погода 26 березня

В Україні 27 березня буде досить тепла погода, жителі країни відчують весну за вікном.

pogoda

У західних регіонах очікується сонячна погода. Температура вдень 12…15, проте вночі заморозки до -2.

На Півночі та Центрі також сонячно і без опадів. Вдень 11…13, вночі 0…2.

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Жителям східних і південних областей варто приготуватися до тепла і сонячної погоди. Стовпчики термометрів покажуть 10…12 вдень і -2…1 вночі.

Погода на 27 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода на вихідні в Україні

У суботу та неділю 27-28 березня погода в Україні буде сонячною, однак у деяких регіонах передбачаються опади.

Температура повітря вдень сягатиме +12, вночі максимум похолоднішає до +2, 0.

Дивіться детальний прогноз погоди на вихідні у матеріалі Фактів ICTV.

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