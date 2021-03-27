Яке свято відзначають 28 березня і хто святкує іменини – читайте на Фактах ICTV.
28 березня – яке сьогодні свято
28 березня за православним календарем відзначають Олександрів день. Церква у цей день вшановує пам’ять святого Олександра, який під час гонінь постраждав за християнську віру.
У давнину наші предки чекали, що 28 березня прилетять перші чайки, що вказувало на стабільну теплу погоду.
Іменини 28 березня
Іменини у цей день святкують Агапій, Олександр, Денис, Никанор, Никандр, Мануїл.
Прикмети на 28 березня:
- Приліт чайок – до весняного тепла.
- Чайки у воді купаються – до дощу.
- Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.
- Горобці цвірінькають – до теплого і сонячного дня.
Що не можна робити 28 березня:
- За повір’ям, сьогодні не можна мити голову. В іншому випадку чекає розлука з кимось із родичів.
- Не варто сьогодні роздумувати над новою бізнес-ідеєю.
Календар свят на квітень
У церковному календарі свят на квітень є багато важливих дат. Зокрема, з 1 до 30 квітня триватиме Великий піст.
Крім того, 7 квітня віряни святкуватимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя.