Синоптик Наталя Діденко прогнозує похолодання в Україні на початку тижня.
Атмосферний фронт принесе і дощі, і мокрий сніг.
За її словами, його вже відчули жителі західних областей.
– Атмосферний фронт, який приніс похолодання в західні області, потихеньку суне в східному напрямку, – пише вона у соцмережі.
Нині в Україні від +2 до +14 градусів, у Києві +13.
Водночас Діденко переконує, що похолодає ненадовго.
Погода в Україні на квітень 2021
У першій декаді квітня буде сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується. Проте під кінець місяця можливі заморозки. Вночі температура може падати до -2 градусів.
Детальний прогноз погоди на квітень 2021 – на Фактах ICTV.