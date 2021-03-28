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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Атмосферний фронт принесе похолодання та дощі в Україну – синоптик

Синоптик Наталя Діденко прогнозує похолодання в Україні на початку тижня.

Погода, дождь, дощ

Атмосферний фронт принесе і дощі, і мокрий сніг.

За її словами, його вже відчули жителі західних областей.

– Атмосферний фронт, який приніс похолодання в західні області, потихеньку суне в східному напрямку, – пише вона у соцмережі.

Нині в Україні від +2 до +14 градусів, у Києві +13.

Водночас Діденко переконує, що похолодає ненадовго.

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Пост Діденко

Погода в Україні на квітень 2021

У першій декаді квітня буде сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується. Проте під кінець місяця можливі заморозки. Вночі температура може падати до -2 градусів.

Детальний прогноз погоди на квітень 2021 – на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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