Синоптик Наталя Діденко прогнозує похолодання в Україні на початку тижня.

Атмосферний фронт принесе і дощі, і мокрий сніг.

За її словами, його вже відчули жителі західних областей.

– Атмосферний фронт, який приніс похолодання в західні області, потихеньку суне в східному напрямку, – пише вона у соцмережі.

Нині в Україні від +2 до +14 градусів, у Києві +13.

Водночас Діденко переконує, що похолодає ненадовго.

Погода в Україні на квітень 2021

У першій декаді квітня буде сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується. Проте під кінець місяця можливі заморозки. Вночі температура може падати до -2 градусів.

Детальний прогноз погоди на квітень 2021 – на Фактах ICTV.