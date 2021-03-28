День ангела Олександра святкують кілька разів на рік, зокрема 28 березня. Це ім’я має грецьке коріння, воно походить від імен Алекс і Андрос та означає захисник.
За характером чоловіки з таким іменем зазвичай харизматичні, справедливі та наполегливі. Олександри вміють вести за собою, тому в дорослому віці вони часто керують великими колективами чи компаніями.
Крім того, Олександрам притаманні такі риси, як сміливість, упевненість та уважність.. Вони наділені чудовою уявою і часто проявляють здібності у навчанні.
Факти ICTV приготували найкращі привітання з днем ангела Олександра, щоб ви могли потішити дорогих вам людей з таким іменем.
Привітання з днем ангела Олександра в СМС
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину –
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
***
Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху й благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею й везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й коханим чоловіком.
***
У житті удачі, везіння в долі
Тобі, Олександре, я бажаю,
Сум і біда дороги до тебе
Нехай не знайдуть, не впізнають.
Ім’я тобі – захисник, боєць,
Тобі оборону тримати,
Бажаю рідних і коханих берегти
І в житті щасливим стати.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоби життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Олександре,
Прийми найщиріші привітання!
***
Із днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоб близькі не розчаровували тебе, друзі були вірними, а життя щасливим.
***
У день ангела, Олександре, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Привітання у картинках з днем ангела Олександра
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