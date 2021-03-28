Погода на 28 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 28 березня буде сонячною. Дощитиме тільки у західних областях.

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +7-10° вдень та до +4° вночі. Але опади очікуються у всіх областях.

Водночас у південних регіонах синоптики прогнозують від +10° до +15° вдень, а вночі – до +4°. У східних областях стовпчики термометрів показуватимуть до +11° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до -1°.

У центральних та північних областях України, згідно з прогнозами синоптиків, температура вдень становитиме до +12°, а вночі опуститься до +2-4°.

У Києві 28 березня синоптики прогнозують дощ. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +13°, вночі +2-4°.

Якою буде погода у квітні

Погода в Україні протягом квітня буде помірною, теплі дні чергуватимуться з прохолодними. За словами синоптика Укргідрометцентру, на початку другого місяця весни буде досить тепла погода.

А от 3, 4 і 5 числа очікується зниження температури, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Тому варто очікувати, що прохолодних днів у квітні буде більше.