11 932 нових випадки Covid-19 за добу. Така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 28 березня.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 644 063.

З них одужали за останні 24 години 3 343 пацієнти, померли від наслідків інфекції – 203.

Окрім того, за день госпіталізували 5 052 хворих, провели 76 335 тестувань на коронавірус.

Серед нових хворих 564 дитини та 181 медпрацівник.

З початку епідемії одужали 1 300 625 українців, а померли – 31 954.

Найбільше нових випадків за останні 24 години зареєстровано у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083) та Львівській (905) областях.

Кількість нових випадків та щеплень у регіонах:

м. Київ – 374 випадки/389 щеплень;

Вінницька область – 433 випадки/160 щеплень;

Волинська область – 185 випадків/50 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 083 випадки/360 щеплень;

Донецька область – 841 випадок/220 щеплень;

Житомирська область – 791 випадок/150 щеплень;

Закарпатська – 271 випадок/70 щеплень;

Запорізька область – 310 випадків/130 щеплень;

Івано-Франківська область – 307 випадків/377 щеплень;

Київська область – 769 випадків/320 щеплень;

Кіровоградська область – 173 випадки/70 щеплень;

Луганська область – 38 випадків/130 щеплень;

Львівська область – 905 випадків/60 щеплень;

Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;

Одеська область – 565 випадків/40 щеплень;

Полтавська область – 174 випадки/400 щеплень;

Рівненська область – 296 випадків/150 щеплень;

Сумська область – 562 випадки/120 щеплень;

Тернопільська область – 457 випадків/70 щеплень;

Харківська область – 1 150 випадків/120 щеплень;

Херсонська область – 191 випадок/540 щеплень;

Хмельницька область – 676 випадків/170 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 407 випадків/160 щеплень;

Чернігівська область – 323 випадки/40 щеплень.

Коронавірус в Україні 27 березня

27 березня Covid-19 в Україні виявили ще у 17 424 людей. З початку пандемії кількість інфікованих сягнула 1 614 707 осіб.

Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.