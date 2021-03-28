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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Понад 5 тис. госпіталізованих за добу: статистика Covid-19 в Україні на 28 березня

11 932 нових випадки Covid-19 за добу. Така статистика коронавірусу в Україні станом на ранок 28 березня.

коронавірус в україні

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії сягнула 1 644 063.

З них одужали за останні 24 години 3 343 пацієнти, померли від наслідків інфекції – 203.

Окрім того, за день госпіталізували 5 052 хворих, провели 76 335 тестувань на коронавірус.

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Серед нових хворих 564 дитини та 181 медпрацівник.

З початку епідемії одужали 1 300 625 українців, а померли – 31 954.

Найбільше нових випадків за останні 24 години зареєстровано у Харківській (1 150), Дніпропетровській (1 083) та Львівській (905) областях.

Кількість нових випадків та щеплень у регіонах:

  • м. Київ – 374 випадки/389 щеплень;
  • Вінницька область – 433 випадки/160 щеплень;
  • Волинська область – 185 випадків/50 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 083 випадки/360 щеплень;
  • Донецька область – 841 випадок/220 щеплень;
  • Житомирська область – 791 випадок/150 щеплень;
  • Закарпатська – 271 випадок/70 щеплень;
  • Запорізька область – 310 випадків/130 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 307 випадків/377 щеплень;
  • Київська область – 769 випадків/320 щеплень;
  • Кіровоградська область – 173 випадки/70 щеплень;
  • Луганська область – 38 випадків/130 щеплень;
  • Львівська область – 905 випадків/60 щеплень;
  • Миколаївська область – 398 випадків/ 160 щеплень;
  • Одеська область – 565 випадків/40 щеплень;
  • Полтавська область – 174 випадки/400 щеплень;
  • Рівненська область – 296 випадків/150 щеплень;
  • Сумська область – 562 випадки/120 щеплень;
  • Тернопільська область – 457 випадків/70 щеплень;
  • Харківська область – 1 150 випадків/120 щеплень;
  • Херсонська область – 191 випадок/540 щеплень;
  • Хмельницька область – 676 випадків/170 щеплень;
  • Черкаська область – 253 випадки/ 160 щеплень;
  • Чернівецька область – 407 випадків/160 щеплень;
  • Чернігівська область – 323 випадки/40 щеплень.

Коронавірус в Україні 27 березня

27 березня Covid-19 в Україні виявили ще у 17 424 людей. З початку пандемії кількість інфікованих сягнула 1 614 707 осіб.

Детальну  статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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