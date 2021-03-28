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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 29 березня

29 березня – День пам’яті святого великомученика Сави Єрмопольского. Цей святий пожертвував своїм життя, відстоюючи християнство на території Єгипту.

календарь

У народі це свято називали Савіним, або ж Возовим, бо заведено було у цей день ремонтувати вози після зими. Також треба заготовити 12 коліс (саме стільки було в колісниці пророка Ілії), щоб потім, коли роботи буде набагато більше, не відволікатися на додаткове лагодження.

29 березня також проводили обряди на майбутній урожай: розкидали гній на городі та на полях – для родючості землі.

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Іменини святкують Олександр, Трохим, Іван, Роман, Денис, Омелян, Юліан, Павло, Віктор, Кирило та Амалія.

Прикмети на 29 березня:

  • Якщо тепло та сонячно – такою буде і весна.
  • Весняна вода тече повільно – до тяжкого року.
  • Горобці голосно цвірінькають і купаються в калюжах – до тепла.
  • Сонячні промені пробиваються крізь хмари – до дощу в найближчі дні.
  • Покупки, зроблені у цей день, будуть вдалими і довго прослужать.

Що не можна робити 29 березня:

  • Позичати гроші – весь рік будете у боргах.
  • Після заходу сонця їсти хліб – до злиднів.
  • Лаятися та сперечатися– до неприємностей.

Свята в Україні

Календар свят на 2021 рік налічує понад десяток офіційних святкових дат. Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115 днів.

Серед важливих дат будуть християнські свята Різдво Христове, Великдень, Трійця та католицьке Різдво Христове.

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