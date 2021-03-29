Погода в Україні в останній тиждень березня – на початку квітня потішить весняним теплом, однак в окремі дні можливі опади.
Погода в понеділок, 29 березня
У перший день тижня в Україні буде сонячно лише на Заході та в Харківській області. На решті території синоптики прогнозують дощі.
Стовпчики термометрів удень піднімуться до +11°. Найхолодніше буде вночі на Заході – до -3°.
Погода у вівторок, 30 березня
У вівторок в Україні дощитиме на Заході та Півдні.
Найтепліше буде у Волинській та Львівській областях. Там синоптики обіцяють до +14° удень.
Найхолодніша ніч буде в Харківській та Луганській областях – до -3°.
Погода в середу, 31 березня
У середу в Україні, за прогнозами синоптиків, дощитиме у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Чернівецькій та Вінницькій областях. На Закарпатті буде хмарно. На решті території країни – сонячно.
На Заході температура повітря вдень прогріється до +17°. Там буде й найтепліше вночі – до +7°.
Погода в четвер, 1 квітня
У перший день квітня буде сонячно всюди, крім Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей. Там, за прогнозом Укргідрометцентру, вдень ітимуть дощі.
Але, попри опади, стовпчики термометрів піднімуться до +18°.
В усіх інших регіонах синоптики обіцяють до +14 – +16°.
Погода в п’ятницю, 2 квітня
Цього дня в країні на опади слід чекати на Півночі та Заході. Сонячно буде на Заході, подекуди в Центрі та на Півдні.
У західних областях, порівняно з 1 квітня, стане трішки прохолодніше, тоді як на Сході прогнозують до +16°.
Погода в Україні в квітні 2021 року
Протягом квітня 2021 року теплі дні чергуватимуться з прохолодними, але останніх у другий місяць весни все-таки буде більше.
На початку квітня буде досить тепла погода, а от 3, 4 і 5 числа очікується зниження температури, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Детальніше про те, якою буде погода в Україні в квітні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.