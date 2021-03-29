Погода в Україні в останній тиждень березня – на початку квітня потішить весняним теплом, однак в окремі дні можливі опади.

Погода в понеділок, 29 березня

У перший день тижня в Україні буде сонячно лише на Заході та в Харківській області. На решті території синоптики прогнозують дощі.

Стовпчики термометрів удень піднімуться до +11°. Найхолодніше буде вночі на Заході – до -3°.

Погода у вівторок, 30 березня

У вівторок в Україні дощитиме на Заході та Півдні.

Найтепліше буде у Волинській та Львівській областях. Там синоптики обіцяють до +14° удень.

Найхолодніша ніч буде в Харківській та Луганській областях – до -3°.

Погода в середу, 31 березня

У середу в Україні, за прогнозами синоптиків, дощитиме у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Чернівецькій та Вінницькій областях. На Закарпатті буде хмарно. На решті території країни – сонячно.

На Заході температура повітря вдень прогріється до +17°. Там буде й найтепліше вночі – до +7°.

Погода в четвер, 1 квітня

У перший день квітня буде сонячно всюди, крім Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областей. Там, за прогнозом Укргідрометцентру, вдень ітимуть дощі.

Але, попри опади, стовпчики термометрів піднімуться до +18°.

В усіх інших регіонах синоптики обіцяють до +14 – +16°.

Погода в п’ятницю, 2 квітня

Цього дня в країні на опади слід чекати на Півночі та Заході. Сонячно буде на Заході, подекуди в Центрі та на Півдні.

У західних областях, порівняно з 1 квітня, стане трішки прохолодніше, тоді як на Сході прогнозують до +16°.

Погода в Україні в квітні 2021 року

Протягом квітня 2021 року теплі дні чергуватимуться з прохолодними, але останніх у другий місяць весни все-таки буде більше.

На початку квітня буде досить тепла погода, а от 3, 4 і 5 числа очікується зниження температури, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні в квітні 2021 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.