Гороскоп на тиждень, з 29 березня до 4 квітня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 29 березня до 4 квітня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Цей тиждень приносить значні зміни. Люди в ці дні схильні думати про те, що відбувається навколо них, переосмислювати минуле, щось кардинально змінювати.

У цей період часто проявляються яскраві здібності та природні таланти, тому приділіть більше уваги своїм дітям.

Протягом цього тижня легко можна використовувати те, що хтось почав до вас. Людям комфортно входити в уже запущений робочий проект. У більшості випадків вдається ефективно діяти в команді.

Якщо хочете привернути увагу з боку оточення, то демонструйте результати своєї роботи в цей період, заявляйте про себе, завойовуйте людину, яка вам симпатична.

Гороскоп для Овнів

Якщо є проблеми у взаєминах, то протягом тижня ви зможете все виправити. У цей період ви особливо привабливі для представників протилежної статі. Ви впевнені у собі, своїм вольовим зусиллям гори спроможні зрушити і домогтися всього, чого забажаєте. Перешкодити вам може різкість у стосунках, а також зависока вимогливість до представників протилежної статі. Ваша здатність до реалізації цілей та інтелект на висоті у цей період. Енергійно беріться за роботу – ви зможете вирватися вперед. Фінансові операції будуть доведені до успішного завершення. Але не поспішайте, ретельно зважуйте кожне слово і продумуйте всі свої дії.

Гороскоп для Тельців

Під час цього тижня завершиться певний життєвий цикл, за яким слідує початок чогось нового. Скористайтеся цим періодом і зробіть те, на що не вистачало рішучості в попередні місяці. У цей період ви зможете показати себе з найвигіднішого боку, навіть якщо ви сумніваєтеся у своїй привабливості. У вас з’являються шанси і можливості домогтися уваги людини, яка вам симпатична. Але також будьте готові до того, що ви привернете увагу не обов’язково тих, хто вам подобається, – публіка може бути дуже різноманітною. А це може мати негативний вплив на наявні взаємини. Ваші почуття проходять перевірку, і ви можете задуматися про те, чи варто їх продовжувати.

Гороскоп для Близнюків

Пам’ятайте про самоорганізацію, пунктуальність та відповідальність. Ваші потреби протягом цього періоду можуть бути занадто високими. Ризикуєте витратити гроші не на те, що необхідно, а на те, що сподобалося в цей момент. Активізується ваш творчий потенціал, з’являється можливість здобути популярність, прорекламувати себе. Якщо ви давно чекаєте підвищення на посаді, то обставини цьому сприятимуть. Можливо, настав час пройти курси підвищення кваліфікації, а може, й вивчити питання релігії та культури інших країн. Період сприятливий для вирішення юридичних, судових та правових питань. Поглиблено вивчайте всі завдання і питання, що виникають у цей період.

Гороскоп для Раків

Період підготовки до нового життєвого циклу. Хоч би що відбувалося – записуйте, аналізуйте, знаходьте взаємозв’язки сьогодення з минулим. Так ви дізнаєтеся багато корисного і цікавого для себе. А все те, що непокоїло, підходить до завершення, звільняючи вас від різних залежностей. Ви відновите психічне і ментальне здоров’я, знайдете незвичайну внутрішню силу і зможете значно поліпшити якість свого життя. Всесвіт у цей період дає вам аванс – скористайтеся цим часом, щоб упорядкувати оточення і зробити перший крок для реалізації своїх потреб. Дуже важливо, щоб ваші бажання реалізувалися в конкретні дії, а не залишилися на рівні емоцій. Саме це – запорука успіху.

Гороскоп для Левів

Настав час розставити все по місцях, те, що гальмує, – залишити в минулому. Ви зможете заявити про себе як про фахівця, лідера. Навіть якщо в цей час ви займаєте нейтральну позицію, ви однаково перебуватимете в центрі уваги і задаватимете тон тому, що відбувається. Обставини сприяють активній діяльності, що допоможе енергійно взятися за справу, вирватися вперед завдяки власному досвіду. Успіх від цих старань не змусить себе довго чекати. Водночас будьте готові до серйозної конкуренції. Необдумані вчинки можуть стати причиною сутичок. Не реагуйте на лестощі, бо за маскою доброзичливця з’являться вороги. Проблеми можуть виникнути через перебільшення та егоїзм.

Гороскоп для Дів

Виникає багато сумнівів, але ваше завдання – усвідомити справжні причини того, що відбувається. Здебільшого це зумовлено підозрілістю в цей період, що може призвести до помилок і негативних наслідків. Необхідно відокремити складне від простого, стабільне і довгострокове від того, що потрібно змінити. Будьте сміливішими в цей період, докопуйтесь до суті і сподівайтеся тільки на себе, зробіть ставку на професійні справи. Можливо, відбудуться події, результатом яких стане зміна місця роботи – не бійтеся йти зі старої. В особистих і сімейних стосунках теж щось відбувається. Якщо ви прагнули довгий час поліпшити свої побутові умови, то обставини складуться у найкращий спосіб. Варто обачніше планувати витрати і розміщувати власні ресурси.

Гороскоп для Терезів

У цей період вам складно зрозуміти свої бажання, а поведінка інших людей може вибивати вас зі звичного життєвого ритму. Можуть статися події, які перевернуть ваш світогляд. Якщо ви плануєте виїхати за кордон, не відкладайте надовго вирішення цього питання. Після довгих роздумів більшість людей зроблять вибір, який дасть відчуття свободи. Якщо у вас є питання, суперечки, що потребують участі офіційних органів, то протягом тижня вдалий час для цього. Ви можете зіткнутися з відкритою конкуренцією, претензіями, критикою на вашу адресу, але ви практично невразливі. Побут, робота, питання здоров’я, домашні тварини – на це може витрачатися багато часу протягом тижня.

Гороскоп для Скорпіонів

Протягом тижня будуть виявлені приховані проблеми, але не намагайтеся вирішити їх за один раз, дійте за можливостями. У ці дні залишки негативу можуть зіпсувати настрій, але це дрібниці. Будь-яку інформацію уточнюйте та перевіряйте, але не відкидайте її, якщо на перший погляд вона здасться вам непотрібною. Бережіть свої ресурси – вони вам знадобляться. Тиждень інтенсивної роботи, притирання та адаптації, десь можуть бути розчарування, але завершення сприятимуть відродженню. Доведеться враховувати чужу думку, пристосовуватися. І саме завдяки цьому ви зможете багато ідей втілити, а також врівноважити навколишній простір. Якщо ви довго працювали над якимось проектом, то зможете його закінчити та отримати винагороду.

Гороскоп для Стрільців

Тиждень кардинальних змін, здебільшого – у кращий бік, хоча будьте готові і до неприємних сюрпризів. Чимало планів зміниться. Щось зміниться у сімейних стосунках. Якщо ви в парі, то взаємини переходять на наступний рівень. Вам у парі доведеться вирішити, що робити далі. Також доведеться багато працювати, діяти спільно, зважувати за і проти, оформляти і враховувати колективну думку, ту вигоду, яку мають отримати партнери. Якщо у вас є бізнес, то може скластися ситуація, що ваші співробітники висунуть вимогу збільшення зарплати. Або партнери захочуть змінити умови договору, а то й розірвати його.

Гороскоп для Козерогів

У вас з’являється багато завдань, дрібних невідкладних справ. У цей період важливо створити режим, знайти для себе діяльність, де ваші зусилля будуть найбільш ефективними. Ваші взаємини з колегами перейдуть на новий рівень. Якщо є актуальним питання зміни роботи, добре цим зайнятися протягом тижня. Також у цей період може відбутися переоцінка цінностей – те, що раніше було для вас важливим, вже не сприймається так значимо. Змінюється оточення, звичні речі вам не здаються настільки важливими. Також актуальна тема кохання – бажання загасають. Поняття краси для вас зміниться. Можливе повернення до давніх стосунків – особистих чи ділових.

Гороскоп для Водоліїв

Тиждень надає сприятливі можливості та шанси для демонстрації своїх талантів і здібностей. Творчий потенціал зростає, питання заробітків актуальні, але поки що не зрозуміло, що саме найвигідніше для вас. Службові романи та любовні зв’язки допоможуть поліпшити фінансове становище. У вас з’являється багато варіантів у всіх сферах, ці дні найкраще присвятити порівнянню та вибору. Ваше завдання – відфільтрувати, визначити найперспективніший напрямок і займатися ним дуже активно. Слушний час для того, щоб задуматися, а чи хочете ви щось або когось залишити в минулому. Якщо ви давно мрієте завоювати увагу людини, яка вам подобається, – дійте сміливіше.

Гороскоп для Риб

У повсякденному житті ви зможете вийти з будь-якої проблемної ситуації. Ви отримуєте духовну підтримку, можлива зустріч з людиною, яка сильно вплине на ваше життя. Розум, кмітливість і заповзятливість будуть на висоті. Ви прагнете до нових знань і змін. Добре заявляти про себе або давати будь-яку інформацію. Можливо, ви станете гостріше сприймати вторгнення на вашу територію, а також спроби інших людей брати під сумнів ваші методи роботи. Спроби особисто вплинути на що-небудь виправдають ваші очікування. Чарівність, бажання співпрацювати і почуття гумору змінять ваше життя на краще.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога чи лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.