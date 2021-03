Що таке NFT та як його створити

У світі з лютого 2021 року популярності набирають NFT-токени. Що таке NFT, а також, як можна заробити на новій технології – розповідають Факти ICTV.

Абревіатура NFT (Non Fungible Token) розшифровується як невзаємозамінний токен. Маю припустити, що вам це ні про що не сказало.

Почнемо з простого: токеном можна назвати своєрідний сертифікат на володіння якоюсь цифровою цінністю. Токен – цифровий еквівалент чогось фізичного. Взагалі токени використовуються в технології блокчейн, на якій і ґрунтується криптовалюта, зокрема біткоїни. Однак крипта взаємозамінна. Ви можете обміняти один біткоїни на інший і все одно залишитеся з тим самим, що і спочатку.

Тому унікальність NFT криється саме в невзаємозамінності. Тобто якщо ви отримуєте такий токен (цифровий код), то він не може бути замінений чимось іншим. Якщо пояснювати на пальцях, то, наприклад, у вас є ваша улюблена чорна кішка Муся з рудою плямою на мордочці – це “унікальний токен”, адже саме такої, як вона, немає ніде у світі.

Цінністю у випадку з NFT може виступати будь-який цифровий контент: картинка, файл, трек, пост у соцмережі.

NFT дозволить відцифровувати і фізичні цінності, такі як картини. Токеном може стати навіть ваш мозок, якщо його, звичайно, відцифрують.

Спалення картини Бенксі

Американська компанія Injective Protocol викупила роботу таємного художника Бенксі за $95 тис. і спалила її у прямому ефірі. В цей самий момент за допомогою блокйчена картину перетворили в NFT-токен.

Йдеться про копію твору Бенксі під назвою Morons. Купили картину у нью-йоркської картинної галереї Taglialatella.

Картина Morons, за іронією долі, висміює колекціонерів, які витрачають величезні гроші на предмети мистецтва.

Спалена картина – це одна з 500 копій оригіналу. Вона мала підпис художника і сертифікат Pest Control (єдина організація, що підтверджує авторство Бенксі, – Ред.).

Продаж поста у Twitter

Засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон свій перший твіт у форматі NFT.

Публікацію він зробив 15 років тому, в день заснування мікроблогу.

Гроші він обіцяє направити на благодійність.

Кожен день: Перші 5000 днів

Цифровий колаж Beeple Кожен день: Перші 5000 днів продали на аукціоні Christie’s більше ніж за $69 млн.

Художник з 2007 року щодня створював по одному малюнку. Всі п’ять тисячі робіт він об’єднав у колаж. Спочатку він хотів продати його за $100.

was on CNBC this morning to talk about the sale and what it means for digital art and NFT’s in general https://t.co/aqYKaszrTr

— beeple (@beeple) March 12, 2021