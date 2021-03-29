Що таке NFT та як його створити

У світі з лютого 2021 року популярності набирають NFT-токени. Що таке NFT, а також, як можна заробити на новій технології – розповідають Факти ICTV.

Що таке NFT

Абревіатура NFT (Non Fungible Token) розшифровується як невзаємозамінний токен. Маю припустити, що вам це ні про що не сказало.

Почнемо з простого: токеном можна назвати своєрідний сертифікат на володіння якоюсь цифровою цінністю. Токен – цифровий еквівалент чогось фізичного. Взагалі токени використовуються в технології блокчейн, на якій і ґрунтується криптовалюта, зокрема біткоїни. Однак крипта взаємозамінна. Ви можете обміняти один біткоїни на інший і все одно залишитеся з тим самим, що і спочатку.

Тому унікальність NFT криється саме в невзаємозамінності. Тобто якщо ви отримуєте такий токен (цифровий код), то він не може бути замінений чимось іншим. Якщо пояснювати на пальцях, то, наприклад, у вас є ваша улюблена чорна кішка Муся з рудою плямою на мордочці – це “унікальний токен”, адже саме такої, як вона, немає ніде у світі.

Цінністю у випадку з NFT може виступати будь-який цифровий контент: картинка, файл, трек, пост у соцмережі.

NFT дозволить відцифровувати і фізичні цінності, такі як картини. Токеном може стати навіть ваш мозок, якщо його, звичайно, відцифрують.

Найгучніші угоди з NFT

Спалення картини Бенксі

Американська компанія Injective Protocol викупила роботу таємного художника Бенксі за $95 тис. і спалила її у прямому ефірі. В цей самий момент за допомогою блокйчена картину перетворили в NFT-токен.

Йдеться про копію твору Бенксі під назвою Morons. Купили картину у нью-йоркської картинної галереї Taglialatella.

Картина Morons, за іронією долі, висміює колекціонерів, які витрачають величезні гроші на предмети мистецтва.

Спалена картина – це одна з 500 копій оригіналу. Вона мала підпис художника і сертифікат Pest Control (єдина організація, що підтверджує авторство Бенксі, – Ред.).

Продаж поста у Twitter

Засновник Twitter Джек Дорсі виставив на аукціон свій перший твіт у форматі NFT.

Публікацію він зробив 15 років тому, в день заснування мікроблогу.

Гроші він обіцяє направити на благодійність.

Кожен день: Перші 5000 днів

Цифровий колаж Beeple Кожен день: Перші 5000 днів продали на аукціоні Christie’s більше ніж за $69 млн.

Художник з 2007 року щодня створював по одному малюнку. Всі п’ять тисячі робіт він об’єднав у колаж. Спочатку він хотів продати його за $100.

was on CNBC this morning to talk about the sale and what it means for digital art and NFT’s in general https://t.co/aqYKaszrTr — beeple (@beeple) March 12, 2021

Де зберігаються NFT

Більшість таких токенів – частина блокчейна Ethereum. Для тих, хто не в курсі блокчейн – це своєрідний обліковий запис у вигляді ланцюжка блоків, в яких зберігаються записи про угоди, зроблених всередині розташованої на багатьох комп’ютерах одночасно бази даних. Якщо ще більш просто, то це база даних, де зберігається інформація про всі монетки цифрової валюти.

Ethereum – це криптовалюта, але її блокчейн підтримує і роботу з NFT.

Хоча вже з’явилися і альтернативи NFT від Ethereum.

Як почати працювати з NFT

Художники, які хочуть почати працювати з NFT-токенами, можуть скористатися майданчиками Rarible або OpenSea. На них також можна придбати і роботи інших авторів.

OpenSea створює NFT тільки коли на нього вже є покупець.

А ось Rarible створює NFT-токен одразу під час завантаження роботи і стягує комісію з її автора.

Clubhouse – новий тренд в мережі

Також спочатку 2021 року в мережі активно обговорюють нову соціальну мережу Clubhouse. Однак потрапити у неї без запрошення не можна, а це породило безліч міфів про соцмережу.

Що таке Clubhouse, як там спілкуватися, а також, хто там вже заробляє – читайте на Фактах ICTV.