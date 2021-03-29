Гороскоп на квітень 2021 для всіх знаків зодіаку

Перша половина квітня буде дуже активною. Основна причина, що лежить в основі вибору дій і вчинків людини – незалежність і ясність дій.

Багато людей не схильні до ретельного аналізу ситуації, ухвалюють швидкі рішення, не звертаючи уваги на наслідки. Людей тягнуть протиборство і виклик, вони прагнуть до суперництва, йдуть на ризик там, де зазвичай не наважилися б.

Щоб звести до мінімуму можливі неприємності, необхідно розставити пріоритети і сконцентруватися на справі. Робота не може принести плоди без попереднього і ретельного обмірковування необхідних коштів та шляхів досягнення бажаного результату.

У третій декаді місяця багато людей звертатимуться до більш спокійного світу надійності, не схильні будуть конфліктувати, відчуватимуть спокій після бурі думок та емоцій.

Запальність та імпульсивність змінюються незворушністю і розсудливістю. Зміцнення, об’єднання, згуртування груп, організацій, рухів – основні мотиви. З’являться великі проекти, які вимагають більше часу, але принесуть більшу вигоду. Ключові слова періоду – це терпіння і завзятість. Основне бажання – досягти емоційного і матеріального комфорту.

Докладний гороскоп на квітень 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Овен

Сприятливий місяць, проте, часто бракує зосередженості, можете не закінчити свою роботу в призначений час, через що є ризик втратити матеріальні можливості. Обставини складаються так, що потрібно змінюватися відповідно до обставин, пристосовуватися.

Вам можуть бути властиві також поверховість та брак концентрації, легке відволікання, різкість і агресивність, а також непоступливість у суперечках. Гнучкість, дипломатичні здібності, велика кількість контактів і спілкування – основа успіху в цей період. Ваш розвиток відбувається через взаємодію з іншими людьми.

Телець

Зовнішня впевненість і спокій притягують до вас увагу з боку інших людей. У вас є всі можливості, щоб пом’якшити протиріччя і знайти гармонію в контактах з оточуючими.

Вам вдається проявити гнучкість. У цей період ви сильні, але не наполегливі, у вас багато виходить, певні цілі досягаються. Успішна громадська діяльність, знаходите корисні зв’язки, покровителів. Відбувається зміцнення фінансового становища. Знаходите популярність у представників протилежної статі. Можливі зміни у коханні, що нерідко призводить до стресових ситуацій, але для вас сприятливо все нове.

Близнюки

Схильні до імпульсивного ухвалення рішень, прагнете зацікавити співрозмовника, повірити у свої ідеї, хоча це не завжди виходить. Думки виникають раптово і захоплюють вас цілком.

Ви здатні за короткий час виконати колосальну роботу щодо переробки та осмислення інформації. Намагайтеся заглибитись у сенс того, що відбувається, вивчати питання детально. Несприятливий час для публічних виступів, оскільки вас складно зрозуміти іншим людям у цей період через схильність викладати все не дуже послідовно. Однак, період сприятливий для самостійної роботи, за короткий термін ви здатні зробити дуже багато і обійти конкурентів.

Рак

Переоцінка своїх можливостей призводить до перенапруження сил, неекономного витрачання енергії. Тому впродовж місяця може бути нервове виснаження, фізична перевтома та підвищення температури. Інтелекту властива швидкість обробки думки, але недостатня ретельність її оформлення і надмірна прямолінійність.

Найкраще в цей час уникати будь-яких контактів. Відбувається перевірка на міцність особистих і ділових стосунків. Однак вам притаманна гостра спостережливість і вміння знайти слабкі місця у логіці опонента. Все таємне стає очевидним, ви легко зможете викрити і запобігти неприємностям.

Лев

Успіх і удачу у першій половині квітня використовуйте з максимальною користю. Рішучість, швидкість думки і кмітливість зроблять вас переможцем у суперечках. Час підходить для поглибленого вивчення іноземних мов, планування поїздок і далеких подорожей.

Вдається впливати на великі колективи людей, охоче, чітко, без зайвої боязкості висловлюєте свої ідеї та думки. Друга половина квітня буде досить напружена, вам не вистачає часу ні на що, партнери підводять. З’являється схильність йти проти думки більшості, що може призвести до втрати репутації та фінансових неприємностей.

Діва

У вас з’являються свіжі, оригінальні ідеї і чимало ентузіазму для всього нового. Але як тільки новизна пропадає, вас починає цікавити інша нова ідея або тема.

Гарний час для романтичних стосунків, планування спільного майбутнього, вирішення житлових питань. Якщо ви хочете, щоб оточуючі помітили в вас задатки лідера, прийшла пора самостійно змоделювати ситуацію, яка дозволить продемонструвати ці риси.

Ситуації дадуть вам привід пишатися собою. Ви для всіх будете бажаним гостем і привітним господарем. Це чудовий час для укладення офіційних спілок, встановлення партнерських та інших взаємин.

Терези

Головну роль у цей час відіграють матеріальні цінності, які здатні забезпечити комфорт, затишок і дають матеріальну базу. Для бізнесу і фінансових справ це сприятливий час. У партнерських стосунках також панує стабільність, старі взаємини зміцнюються, нові знайомства заводяться обачно. У ці дні зростає потреба безпосереднього, фізичного контакту з коханою людиною.

Дуже сприятливий час для любові, залицянь і для того, щоб порадувати коханих дорогими подарунками, вишуканими солодощами – все це буде оцінено. Краще не давати приводу для ревнощів і не випробовувати почуття партнера на міцність.

Скорпіон

Особиста чарівність, фізична привабливість – ці властивості перебувають у центрі уваги. Оточуючі вважають вас більш привабливим і чарівним, ніж ви відчуваєте себе самі. Партнери та інші союзники зможуть дати вам підтримку, а ви, в свою чергу, повинні внести свій внесок у спільні проекти.

У цей час романтика стане невід’ємною частиною вашого життя. До негативних аспектів цього періоду належать надмірна поблажливість до своїх слабкостей і посилена гонитва за задоволеннями. Чуттєва сторона життя стає більш помітною. Якщо ви займаєте керівну посаду, можна очікувати загального невдоволення з боку підлеглих.

Стрілець

Загалом сприятливий місяць, проте, обставини складаються так, що необхідно змушують переглядати умови угод.

У цей час все сприймається набагато глибше та серйозніше. Всі справи, що стосуються любові та шлюбу, стануть тіснішими та стабільнішими. Сприятливий період для придбання власного будинку чи господарства, а також сприятливий час для укладення договорів і різних союзів.

Активізується творча сила, ви досягнете визнання і отримаєте заохочення. Сфера впливу дуже розшириться, нові проекти отримають темп, а професійний або діловий підйом станеться набагато легше, ніж в інші періоди.

Козеріг

Сприятливий період для грошового обігу, продажу та покупок, фінансових угод і грошових інвестицій. Можна отримати нове призначення або нову посаду. Велика можливість творчого, професійного самовираження.

Широко застосовуйте отримані знання і навички, власний життєвий досвід та мудрість поколінь. Ви можете розраховувати на допомогу керівництва, впливових осіб, офіційних і правоохоронних органів. Сміливо займайтесь педагогічною, видавничою діяльністю, проводьте рекламні заходи. У вас всі можливості вдало вирішити юридичні питання. Укладайте угоди, підписуйте контракти.

Водолій

Вдало складаються, гармонізуються любовні та сімейні стосунки. Період сприятливий для розвиваючих занять з дітьми, для допомоги їм у освіті, вступу до вишу.

Задоволення приносить хобі і розумні розваги. Це період щастя і процвітання, що вимагає певних зусиль з вашого боку. Підходить для любовних зізнань, заручин, одруження. Можлива поява нових романтичних зв’язків і любовних уподобань. Намітьте важливі виступи, відрядження. Сприятливі зв’язки з іноземцями, вкладення у зарубіжні проекти.

Риби

Впродовж цього періоду відчуваєте внутрішню свободу, почуття радості і впевненості у собі. Квітень буде сприятливий для залучення уваги до своїх справ світських і впливових осіб, розмов про підвищення зарплати. Від них можна чекати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної і фінансової. Не виключено зав’язування службових романів.

Ваше добросердя і оптимізм дозволять вам оптимально вирішити багато виробничих і комерційних проблем. Більш вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю. Впродовж місяця зможете вирішити більшість важливих ділових питань.