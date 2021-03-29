Презентація Xiaomi – нові смартфони, характеристики та ціна

29 березня Xiaomi провели грандіозну презентацію своїх нових гаджетів, зокрема довгоочікуваної лінійки смартфонів Xiaomi Mi 11, Факти ICTV розкажуть вам про кожен телефон.

Флагманська лінійка Mi 11 налічує чотири гаджети – Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra та Mi 11 Lite 5G.

Перша, базова модель Xiaomi Mi 11 була представлена ще в кінці 2020 року.

Усі вони мають надзвичайні камери, які дають змогу знімати відео та робити якісні знімки навіть при поганому освітленні.

Вони також обладнані технологією стабілізації камери OIS, яка допомогає зменшувати тряску зображення при нестабільному положенні камери.

Читайте Xiaomi випускатиме власні електромобілі

Xiaomi Mi 11 Pro має три кольори на вибір: зелений, світло-фіолетовий та чорний, а також захищений найновітнішою технологією IP68, що дає змогу занурювати гаджет у воду та робити фото навіть там.

Аккумулятор Xiaomi Mi 11 Pro має потужність 5 тис. мА, а ціна гаджету стартуватиме від $760.

Усі смартфони лінійки також обладнані системою кінематографічного звучання та функцією дротової та бездротової турбозарядки.

Ця функція дає змогу зарядити гаджет до 100% менше ніж за 40 хвилин.

Далі розробники розповіли про новинку – Xiaomi Mi 11 Ultra, представлену у чорному та білому кольорах.

Телефон має три основні камери, які в комбінації дають надвисоку якість зображення. За словами розробників, гаджет може позмагатись із професійними камерами.

Акумулятор також має потужність 5 тис. мА, а заряджати телефон можна ще швидше, ніж попередню модель.

Але головна відмінність Xiaomi Mi 11 Ultra – це другий дисплей на задній панелі, за допомогою якого можна робити селфі та дивитись деяку інформацію не розблоковуючи смартфон.

Ціна за унікальну новинку стартує з $900.

Наступний смартфон у лінійці – Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Цей смартфон підійде для тих, хто не любить громіздких гаджетів, адже його вага становить лише 159 г.

Батарея трохи поступається у потужності і містить 4250 мА.

Натомість саме цей смартфон має цілих шість варіацій кольорів: чорний, білий, лимонний, світло-зелений, блакитний та ніжно-рожевий.

Також він є більш бюджетним, ціна стартуватиме з $350.

Лінійка Redmi Note 10

На початку березня компанія Xiaomi провела презентацію серії смартфонів Redmi Note 10, до якої ввійшли чотири гаджети.

Все про Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro та інші смартфони читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Xiaomi Ukraine

Фото: Xiaomi Ukraine, Voice