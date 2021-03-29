PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україну повертаються дощі: погода на 29 березня (КАРТА)

В Україні 29 березня очікується досить мінлива погода.

pogoda

У західних регіонах країни буде сонячна погода. Температура удень +9°…+ 11°, вночі -3°…-1°.

На Півночі синоптики прогнозують дощі. Вдень +9°…+11°, вночі 1°…4°.

У центральних і південних областях очікуються опади. Стовпчики термометрів покажуть 9°…12° вдень і 0°…4° вночі.

Читайте
Мороз у квітні і похолодання у травні: якою буде погода весною 2021

На Сході країни також дощі. Температура вдень 8°…11°, вночі -1°…2°.

Погода на 29 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні на квітень 2021

У першій декаді квітня буде сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується. Проте під кінець місяця можливі заморозки. Вночі температура може падати до -2 градусів.

Детальний прогноз погоди на квітень 2021 – на Фактах ICTV.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка