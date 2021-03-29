Погода на 29 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 29 березня очікується досить мінлива погода.

У західних регіонах країни буде сонячна погода. Температура удень +9°…+ 11°, вночі -3°…-1°.

На Півночі синоптики прогнозують дощі. Вдень +9°…+11°, вночі 1°…4°.

У центральних і південних областях очікуються опади. Стовпчики термометрів покажуть 9°…12° вдень і 0°…4° вночі.

На Сході країни також дощі. Температура вдень 8°…11°, вночі -1°…2°.

Погода в Україні на квітень 2021

У першій декаді квітня буде сонячно, місцями до +12, значних опадів не очікується. Проте під кінець місяця можливі заморозки. Вночі температура може падати до -2 градусів.

Детальний прогноз погоди на квітень 2021 – на Фактах ICTV.