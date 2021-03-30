День ангела Олександра святкують кілька разів на рік, зокрема 30 березня. Це ім’я має грецьке коріння, воно походить від імен Алекс і Андрос та означає захисник.

За характером чоловіки з таким іменем зазвичай харизматичні, справедливі та наполегливі. Олександри вміють вести за собою, тому в дорослому віці вони часто керують великими колективами чи компаніями.

Крім того, Олександрам притаманні такі риси, як сміливість, упевненість та уважність.. Вони наділені чудовою уявою і часто проявляють здібності у навчанні.

Факти ICTV приготували найкращі привітання з днем ангела Олександра, щоб ви могли потішити дорогих вам людей з таким іменем.

Привітання з днем ангела Олександра в СМС

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину –

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху й благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею й везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й коханим чоловіком.

***

У житті удачі, везіння в долі

Тобі, Олександре, я бажаю,

Сум і біда дороги до тебе

Нехай не знайдуть, не впізнають.

Ім’я тобі – захисник, боєць,

Тобі оборону тримати,

Бажаю рідних і коханих берегти

І в житті щасливим стати.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоби життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Олександре,

Прийми найщиріші привітання!

***

Із днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоб близькі не розчаровували тебе, друзі були вірними, а життя щасливим.

***

У день ангела, Олександре, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Привітання у картинках з днем ангела Олександра

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Календар свят на 2021 рік налічує понад десяток офіційних святкових дат. Всього у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115 днів.

Серед важливих дат будуть християнські свята Різдво Христове, Великдень, Трійця та католицьке Різдво Христове.