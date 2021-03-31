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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

PayPal дозволила клієнтам у США оплачувати товари криптовалютою

Міжнародна електронна платіжна система PayPal Holdings дозволила своїм американським клієнтам оплачувати покупки декількома криптовалютами.

PayPal дозволила клієнтам у США оплачувати товари криптовалютою

Клієнти платіжної системи у США можуть розраховуватися електронною валютою з гаманців PayPal вже з 30 березня.

Завдяки нововведеній функції Checkout with Crypto платіжної системи користувачі зможуть оплатити товар низкою криптовалют. Серед них – біткоїн, лайткоїн, ефір та біткоїн-кеш.

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Водночас платіжна система PayPal не стягуватиме грошову комісію за оплату товару криптовалютою.

Які товари можна оплатити біткоїнами

За електрокари американської автомобільної компанії Tesla відтепер можна розрахуватися біткоїнами.

За словами генерального директора компанії Ілон Маска, така можливість наразі буде лише у США, проте з часом її поширять на інші країни.

Джерело: PayPal

Фото: Pexels

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