У православному календарі є кілька днів для поминання покійних близьких і родичів. Їх ще називають батьківськими суботами. Факти ICTV розкажуть, коли поминальні дні в 2021 році, як потрібно поводитися на кладовищах і чого не можна робити.

Майже всі поминальні дні прив’язані до головного християнського свята – Великодня, тому дати щорічно змінюються.

Постійні дату має тільки День поминання покійних воїнів – 9 травня. А Димитрівська поминальна субота прив’язана до Дня святого великомученика Димитрія Солунського (8 листопада), тому завжди відзначається в суботу, яка передує святу.

Календар поминальних днів на 2021

3 квітня – Субота третьої седмиці Великого посту

10 квітня – Субота четвертої седмиці Великого посту

11 травня – Гробки (Проводи, на дев’ятий день після Великодня)

9 травня – Поминання загиблих воїнів

19 червня – Троїцька поминальна субота

6 листопада – Димитрівська поминальна субота

Поминальні дні 2021 – звичаї

За традицією вранці потрібно сходити до церкви, поставити свічку за упокій і замовити молебень за померлих.

Якщо ж немає такої можливості, бажано передати записку з іменами покійних, щоб за них помолилися під час ранкової літургії.

Після служби в церкві можна сходити на цвинтар, а вже дома накрити скромний поминальний обід.

Покійних близьких бажано згадувати на ім’я та дякувати за все хороше, що вони зробили за життя.

Необхідно допомагати нужденним. Наприклад, дати милостиню, відвідати будинок сиріт із гостинцями, принести пакет з їжею самотній старенькій по сусідству.

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Чого не можна робити в поминальні дні

Забороняється влаштовувати трапези з розпиванням алкоголю біля могил близьких.

Ставити чарки з горілкою на могилу. Можна залишати тільки свічки і живі квіти.

Не можна прибирати могили, фарбувати огорожі або встановлювати пам’ятники. Для цього є інші дні.

Ходити на цвинтар у великодні дні. Церква для всього встановлює свій час – поминати покійних і радіти перемозі над смертю.

Говорити погано про померлих.

Відмовляти в милостині.

Злословити, сваритися і з’ясовувати стосунки.

Прибирати в будинку та у дворі – це може образити покійних.

Садити городи і працювати в полі.

Церковні свята у 2021 в Україні

У церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня, який у 2021 році припадає на 2 травня.

Усі важливі дати, пости і поминальні дні зібрані в православному календарі на 2021 рік, який підготували для вірян Факти ICTV.