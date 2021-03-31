SpaceX сформувала перший в історії комерційний екіпаж для польоту на орбіту

Компанія SpaceX сформувала екіпаж для місії Inspiration 4, який складатиметься повністю із цивільних осіб.

На пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX полетять четверо осіб. Командиром корабля буде бізнесмен Джаред Айзекман, який профінансував цю місію.

Склад екіпажу Crew Dragon:

Джаред Айзекман – 38 років, засновник та очільник компанії Shift4 Payments;

Хейлі Ансеро – 29 років, асистент лікаря у госпіталі St. Jude Children’s Research Hospital;

Кріс Семброскі – 41 рік, ветеран Військово-повітряних сил США, який працює на авіавиробника Lockheed Martin;

Сіан Проктор – підприємець, педагог та навчений пілот.

Meet the Inspiration4 crew, set to launch in SpaceX’s Dragon capsule no earlier than Sept. 15: Jared Isaacman – Commander & benefactor

Hayley Arceneaux – Medical officer

Dr. Sian Proctor – Pilot

Chris Sembroski – Mission specialist Read more: https://t.co/kvYmSj7PHT pic.twitter.com/eT1LabC0V9 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 30, 2021

Айзекман планує використати цей політ у космос, щоб зібрати пожертви розміром $200 млн для дитячої лікарні St. Jude Children’s Research Hospital у Мемфісі (штат Теннессі), яка спеціалізується на лікуванні дитячих захворювань, зокрема, онкологічних.

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Членом екіпажу міг стати будь-хто, хто зробить найбільшу пожертву для дитячої лікарні. Наразі вже вдалося зібрати близько $113 млн. Семброскі та Проктор були обрані компанією Shift4 Payments за надання великої допомоги в кампанії зі збору пожертвувань.

Екіпаж проведе у космосі щонайменше кілька діб, перебуваючи на орбіті Землі на кораблі Crew Dragon. Команда пролетить на висоті 539 км над Землею.

Перші туристи, котрі вирушать на МКС на Crew Dragon

Американська приватна компанія Axiom Space назвала імена перших космічних туристів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

До першої в історії місії з екіпажем, що повністю складатиметься із приватних клієнтів, увійшли віце-президент Axiom, а також ще три особи.