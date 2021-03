SpaceX сформувала перший в історії комерційний екіпаж для польоту на орбіту

Компанія SpaceX сформувала екіпаж для місії Inspiration 4, який складатиметься повністю із цивільних осіб.

На пілотованому кораблі Crew Dragon компанії SpaceX полетять четверо осіб. Командиром корабля буде бізнесмен Джаред Айзекман, який профінансував цю місію.

Meet the Inspiration4 crew, set to launch in SpaceX’s Dragon capsule no earlier than Sept. 15:

Jared Isaacman – Commander & benefactor

Hayley Arceneaux – Medical officer

Dr. Sian Proctor – Pilot

Chris Sembroski – Mission specialist

Read more: https://t.co/kvYmSj7PHT pic.twitter.com/eT1LabC0V9

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 30, 2021