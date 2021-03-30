Теплий Олекса 2021: прикмети і традиції свята

День святого Олексія або Теплого Олекси українці відзначають 30 березня. Він означає остаточну перемогу весни над зимою.

Зі святом пов’язано багато традицій та прикмет – найцікавіші зібрали Факти ICTV.

Історія свята

Олексій жив у Римі у IV столітті. Якось йому привиділося, як помирає його мати. Аби вимолити у Бога її життя, чоловік покинув молоду дружину та відрікся від щасливого життя.

17 років він провів у місті Едессі при храмі Пресвятої Богородиці, де щоночі молився і щодня просив милостиню.

Діва Марія з’явилася паламареві та сповістила, що Олексій є чоловіком Божим.

Традиції на Теплого Олексія

30 березня, якщо вже тепло і зійшов сніг, пасічники виносять вулики, замовляють бджіл, щоб інших хазяїв не шукали, а потім моляться, щоб Бог послав гарне літо та багато меду. Кроплять їх освяченою на Стрітення водою, промовляючи: Теплий Олекса випускає бджіл на весну.

Також господарі виносять на вулицю для загартовування картоплю, приготовану для посадки, лагодили садовий і городній інвентар.

Всю домашню роботу намагалися переробити протягом дня, бо ввечері слід було зібратися разом за сімейним столом і проводити зиму.

На теплого Олексу вівсянка співає свою першу в цьому році пісеньку. Хто почує її – буде весь рік веселий.

Щука у цей день лід хвостом розбиває. Кажуть, що це навіть почути можна – якщо вийти рано-вранці до води й прислухатися. А ще, за легендою, цю щуку можна голими руками впіймати. Проте краще цього не робити – інакше не буде вже вдачі.

Щука викидає ікру зазвичай на теплого Олексу, тож завзяті рибалки святкують цей день, сподіваючись, що з Божою допомогою рибалити будуть вдало.

Сплетена 30 березня і вперше використана сітка увесь рік приноситиме хороший улов.

Ходили чоловіки і на полювання. Вважалося, що у цей день їм обов’язково пощастить.

У цей час журавлі повертаються з вирію, тому люди всіма силами прагнуть їх затримати, оскільки гніздо цього птаха приносить будинку щастя. Діти кидали перед журавлями на землю червоний пояс або хустку, щоб вони далі не летіли, а кружляли над тим місцем, де пояс лежить, і вигукували: Колесом, колесом – над червоним поясом!, Журавлі, журавлі, я вам перейду дорогу!. Цей звичай має назву – перев’язування дороги червоним поясом.

Цього дня жінки, дівчата й діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле, вклонялися на всі боки і, повернувшись до сходу сонця, промовляли: Ось тобі, весна-мати, нова обновка! Потім розстеляли його, клали пиріг і йшли з надією, що льон і коноплі добре вродять.

Господині у передостанній день березня поспішали до водойм – щоб опустити у воду пряжу. Як полежить у день Олексія у воді, стає міцною.

Також жінки збирали талу воду, відстоювали її використовували в домашніх потребах.

Якщо ж у цей день дівчина зустріне лелеку – має впасти або присісти додолу. Тоді, за повір’ями, перед нею швидко стане суджений.

Дівчата також вірили, якщо на Теплого Олекси подарувати жебракові сорочку, не забаряться старости.

А ще напередодні Теплого Олекси йшли ввечері на леваду, де росла стара верба, та із заплющеними очима виламували гілочку. Якщо вона виявлялася рівною і довгою, майбутній чоловік буде високим і струнким. Гілочку вдома освячували і у церкві намагалися торкнутися нею хлопця, який подобається. Якщо вдавалося дрібочку верби кинути йому в їжу або підкласти під подушку, неодмінно засватає.

Особливо шанувалася в цей день береза: збирали її бруньки, бо вважалося, що вони володіють особливою цілющою силою. За вечерею було прийнято пригощатися напоєм із соку берези і меду.

Прикмети на Теплого Олекси

Тепла сонячна погода віщує урожайний рік. Якщо холодно – весна буде затяжною.

Великі струмки передвіщають мокре літо.

А ще активне танення снігів із великою кількістю води вказувало на хороший сінокіс.

Якщо до цього дня не з’являлися шпаки, то стояла погана погода.

Гуси, що високо летять, віщували снігопади.

Якщо на теплого Олекси бджоли зроблять перший обліт, буде добрий медозбір.

Яка погода на Олекси – така і на Великдень буде.

Церковні свята на 2021

У 2021 році Великдень припадає на 2 травня. Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Світлого Христового Воскресіння.

Усі важливі свята, пости та поминальні дні зібрані у православному календарі на 2021 рік на Фактах ICTV.