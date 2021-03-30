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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Українські сервісні центри зможуть офіційно ремонтувати техніку Apple

Компанія Apple розширить програму незалежних сервісних центрів IRP на понад 200 країн світу, зокрема й Україну.

Apple

Суть IRP полягає в тому, що сервісним центрам, які беруть участь у програмі, Apple надасть власні посібники з ремонту, доступ до оригінальних запчастин та інструментів, щоб забезпечити користувачам девайсів Apple якісне обслуговування техніки.

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Для того, щоб стати учасником програми, компанії мають подати заявку та дотримуватись вимог висунутих компанією. Натомість участь у IRP – повністю безкоштовна, повідомляють у компанії.

Спочатку Independent Repair Provider запрацювали в США, а у 2020 році програму поширили на Канаду та країни ЄС.

Apple запустила україномовну версію сайту

11 березня на офіційному сайті компанії з’явився піддомен з україномовною версією.

Сайт для України має назву  apple.com/ua, але він ще не до кінця допрацьований.

Лише частина інформації подана українською, решта – досі англійською.

Джерело: Apple

Фото: Dreamstime

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