Українські сервісні центри зможуть офіційно ремонтувати техніку Apple

Компанія Apple розширить програму незалежних сервісних центрів IRP на понад 200 країн світу, зокрема й Україну.

Суть IRP полягає в тому, що сервісним центрам, які беруть участь у програмі, Apple надасть власні посібники з ремонту, доступ до оригінальних запчастин та інструментів, щоб забезпечити користувачам девайсів Apple якісне обслуговування техніки.

Для того, щоб стати учасником програми, компанії мають подати заявку та дотримуватись вимог висунутих компанією. Натомість участь у IRP – повністю безкоштовна, повідомляють у компанії.

Спочатку Independent Repair Provider запрацювали в США, а у 2020 році програму поширили на Канаду та країни ЄС.

Apple запустила україномовну версію сайту

11 березня на офіційному сайті компанії з’явився піддомен з україномовною версією.

Сайт для України має назву apple.com/ua, але він ще не до кінця допрацьований.

Лише частина інформації подана українською, решта – досі англійською.

Джерело: Apple