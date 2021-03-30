Американська компанія Virgin Galactic представила перший космоплан проекту SpaceShip 3 під назвою VSS Imagine.

Незабаром компанія планує провести перші наземні випробування космоплану. Влітку 2021 року космоплан скинуть з літака-носія, після чого він здійснить посадку на космодромі Америка у штаті Нью-Мексико.

У космоплану SpaceShip 3 немає значних технічних відмінностей від SpaceShipTwo. Планер нового космічного корабля має дзеркальне покриття. На думку розробників, це має забезпечити естетичну насолоду для глядачів, а також захистить планер космоплану від нагрівання.

Бортове обладнання VSS Imagine виконано за модульним принципом, що має полегшити технічне обслуговування та його ремонт.

Космоплани Virgin Galactic призначені для коротких туристичних польотів у космос без виходу на орбіту. Космоплан SpaceShipTwo розрахований на перевезення шести пасажирів. До складу екіпажу входить два пілоти.

Компанія планує старт коротких туристичних космічних польотів у 2022 році.

Virgin Galactic займається розробкою космопланів серії SpaceShip для надання послуг космічного туризму. Випробування апаратів проводяться з початку 2000-х років. Прототип космоплана SpaceShipOne здійснив перший політ у 2003 році. У 2010 році в повітря вперше піднявся космоплан SpaceShipTwo, який отримав назву VSS Enterprise. У 2014 році він розбився під час льотних випробувань.

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У 2018 році космоплан SpaceShipTwo під назвою VSS Unity під час чергового випробувального польоту піднявся на висоту 82,7 км. Поділку вище 80 км Virgin Galactic називає кордоном космосу.

Хто першими вирушить на МКС на Crew Dragon?

Американська приватна компанія Axiom Space назвала імена перших космічних туристів, які вирушать на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX.

До першої в історії місії з екіпажем увійдуть приватні клієнти. Колишній астронавт NASA та віце-президент Axiom Майкл Лопес-Алегріа стане командиром екіпажу.

Джерело: Virgin Galactic

Фото: Virgin Galactic