У 2021 році 30 березня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні свята. Факти ICTV розповідають, яке свято 30 березня.

30 березня – яке сьогодні свято

30 березня відзначають День Лади – покровительки любові та шлюбу. Згідно з прикметою, в цей день потрібно приділити увагу своїм близьким людям та сказати їм про те, що вони важливі для вас.

За церковним календарем, 30 березня також віряни вшановують пам’ять Преподобного Олексія, чоловіка Божого.

Іменини 30 березня

Іменини святкують декілька власників прекрасних імен – Олексій, Зосим, ​​Макар, Віктор, Парфен, Павло, Патрикій, Ірина, Леонард, Ян.

Прикмети на 30 березня

Якщо на Олексія тепло, то і весна буде теплою.

Гуси летять високо – чекай снігопаду.

Якщо сплести 30 березня сітку і відправитися з нею на риболовлю, то весь рік риба добре ловитиметься.

Що не можна робити 30 березня

Сьогодні не можна позичати родичам гроші.

Заборонено влаштовувати гучні святкування, оскільки йде пост.

Не варто сьогодні починати велику справу.

Календар свят 2021

Раніше Факти ICTV також опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік в Україні. Завдяки календарю можна відстежити святкові дати та підготуватися до них згідно з різними традиціями та прикметами.

У 2021 році відзначатимуть низку професійних свят та інших урочистих дат. Наприклад, своє свято відзначать вчителі, рятувальники, прикордонники, пожежники, бухгалтери, а також представники інших прекрасних професій.