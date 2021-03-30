У 2021 році 31 березня відзначають декілька важливих свят, зокрема церковних. Факти ICTV розповідають, яке свято 31 березня.

31 березня – яке сьогодні свято

31 березня, за церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського.

Він народився в Єрусалимі. З повноліття прийняв чернецтво, а потім його посвятили до сану пресвітера. Також в давнину в цей день просили дощів для зростання насіння.

Іменини 31 березня

У цей день ангела святкують власники декількох гарних імен – Кирило, Данило, Дмитро і Трохим.

Прикмети на 31 березня

Цвіте мати-й-мачуха – чекайте на потепління.

Прилетіли лебеді 31 березня – скоро настане тепло.

Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.

На Кирилів день не можна ходити в гості – там удачу залишиш.

Що не можна робити 31 березня

У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в родині є маленька дитина.

Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину, – це може привести до нещастя.

Не рекомендується робити покупки – вони будуть невдалими.

Календар свят 2021 року

Раніше Факти ICTV також опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік. Завдяки календарю можна прослідкувати, коли настануть важливі свята.

Зокрема у 2021 році українці відзначатимуть багато професійних святкових дат. Своє свято відзначать лікарі, рятувальники, правоохоронці, а також інші представники важливих професій.