PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Яке свято 31 березня

У 2021 році 31 березня відзначають декілька важливих свят, зокрема церковних. Факти ICTV розповідають, яке свято 31 березня.

Яке свято 31 березня

31 березня – яке сьогодні свято

31 березня, за церковним календарем, віряни вшановують пам’ять святителя Кирила Єрусалимського.

Він народився в Єрусалимі. З повноліття прийняв чернецтво, а потім його посвятили до сану пресвітера. Також в давнину в цей день просили дощів для зростання насіння.

Іменини 31 березня

У цей день ангела святкують власники декількох гарних імен – Кирило, Данило, Дмитро і Трохим.

Прикмети на 31 березня

  • Цвіте мати-й-мачуха – чекайте на потепління.
  • Прилетіли лебеді 31 березня – скоро настане тепло.
  • Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.
  • На Кирилів день не можна ходити в гості – там удачу залишиш.
Читайте
Православний календар 2021: церковні свята, пости й поминальні дні

Що не можна робити 31 березня

  • У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в родині є маленька дитина.
  • Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину, – це може привести до нещастя.
  • Не рекомендується робити покупки – вони будуть невдалими.

Календар свят 2021 року

Раніше Факти ICTV також опублікували календар неофіційних свят на 2021 рік. Завдяки календарю можна прослідкувати, коли настануть важливі свята.

Зокрема у 2021 році українці відзначатимуть багато професійних святкових дат. Своє свято відзначать лікарі, рятувальники, правоохоронці, а також інші представники важливих професій.

Фото: Pexels

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка