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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Коли Теплого Олекси 2021 – дата

День святого Олексія або Теплого Олекси православні християни відзначатимуть 30 березня.

весна квіти

За народними переказами, у цей день приходить справжнє тепло, тому його друга назва – Теплого Олекси.

Найчастіше 30 березня люди виносили на вулицю для загартовування картоплю, приготовану для посадки, та ремонтували садовий і городній інвентар.

Крім того, намагалися переробити всю домашню роботу, а ввечері збиралися разом за сімейним столом проводити зиму.

А жінки, дівчата і діти йшли закликати весну. Вони брали полотно, виходили в поле, вклонялися на всі боки і, повернувшись до сходу сонця, промовляли: Ось тобі, весна-мати, нова обновка!

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Слідкували цього дня і за погодою. Здавна українці вірили, якщо до 30 березня не з’являлися шпаки, то попереду була погана погода. Теплий день віщував урожайний рік. Якщо було прохолодно – це до затяжної весни.

Особливо шанували прикмети у цей день молоді батьки. Якщо в будинку було немовля, то вони не давали в борг ні хліб, ні сіль – щоб не віддати щасливу долю дитини.

Календар свят на квітень

У церковному календарі на квітень є декілька важливих дат. Зокрема, до кінця місяця триватиме багатоденний Великий піст, який є одним із найсуворіших.

Крім того, 7 квітня віряни святкуватимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, а 25 квітня – Вербну неділю.

Фото: Pexels

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