31 березня – День ангела Дмитра. Що означає це ім’я, а також привітання дивіться на Фактах ICTV.
Значення імені Дмитро
Ім’я Дмитро має давньогрецьке коріння. Його пов’язують з богинею землеробства та родючості Деметрою, воно означає хлібороб.
В Україні батьки часто називають так своїх синів. Ім’я користувалося популярністю й раніше.
Дмитро з дитинства дуже активний, охоче береться за будь-яку роботу і виконує її на найвищому рівні. Однак може бути непостійним і швидко втрачати інтерес до чергового захоплення.
Привітання з Днем ангела Дмитра у СМС
Нехай ім’я Дмитро дарує силу,
А також мудрість та успіх.
Ангел тебе нехай захищає,
Не знати ніколи тобі лиха.
***
Дмитре, у День ангела привітання
Приймай мої,
Бажаю, щоб збулися
Всі мрії твої.
***
Я тобі бажаю, Дімо,
Сили і жити років до ста,
Під захистом ангела-захисника
Нехай збувається мрія твоя!
Привітання з Днем ангела Дмитра у листівках
Календар свят на 2021 рік
Протягом року українці традиційно відзначають низку державних, неофіційних та православних свят.
За церковним календарем найбільше свято року – Великдень. Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.