День ангела Наталії: привітання і значення імені

День ангела Наталії у 2021 році відзначають 31 березня. Ім’я латинського походження й означає рідна або благословенна.
Дівчина з ім’ям Наталія приємна та чесна в спілкуванні. Під час розмови з нею, в очі неодмінно впадає її доброзичливість та повна впевненість у собі.
Водночас Ната дуже вперта особа. Вона може бути запальною і в гніві безпосередньо висловлює все, що думає про кривдника.
На роботі для Наталочки характерні працьовитість та працездатність. Її у будь-якій сфері чекає успіх, неважливо чи обере вона творчу професію або ж займеться наукою.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання та побажання з днем ангела Наталії у віршах та яскравих картинках з нагоди її іменин.
Привітання з днем ангела Наталії
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Сьогодні настали іменини
У Наталії, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Хай Наталку нашу ангел вберігає
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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У день ангела Наталки,
Хай в душі цвітуть фіалки,
Сині,як шматочок неба,
В житті кращого не треба,
Трішки настрою веселки,
Щоб співали соловейки,
Щоби жити було мило,
Щоб тебе усі любили!
Вітаю з іменинами Наталі!
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Ти, Наталко, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Наталко наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
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Церковний календар 2021
На 2 травня припадає найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.