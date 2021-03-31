День ангела Наталії: привітання і значення імені

День ангела Наталії у 2021 році відзначають 31 березня. Ім’я латинського походження й означає рідна або благословенна.

Дівчина з ім’ям Наталія приємна та чесна в спілкуванні. Під час розмови з нею, в очі неодмінно впадає її доброзичливість та повна впевненість у собі.

Водночас Ната дуже вперта особа. Вона може бути запальною і в гніві безпосередньо висловлює все, що думає про кривдника.

На роботі для Наталочки характерні працьовитість та працездатність. Її у будь-якій сфері чекає успіх, неважливо чи обере вона творчу професію або ж займеться наукою.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання та побажання з днем ангела Наталії у віршах та яскравих картинках з нагоди її іменин.

Привітання з днем ангела Наталії

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Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

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Хай Наталку нашу ангел вберігає

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

***

У день ангела Наталки,

Хай в душі цвітуть фіалки,

Сині,як шматочок неба,

В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!

Вітаю з іменинами Наталі!

***

***

Ти, Наталко, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Наталко наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

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Церковний календар 2021

На 2 травня припадає найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

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