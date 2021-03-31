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Факти / Lifestyle
Владислав Бомбела |

День сміху: найкращі привітання у віршах

Перша згадку про свято зробив англійський письменник Джон Обрі у 1686 році, назвавши його Святом Дурнів.

Сміх

Десять років потому декілька жителів Лондона 1 квітня розігрували людей, пропонуючи відвідати мийку левів.

У День сміху заведено розігрувати своїх друзів і знайомих. Однак в деяких країнах подібними жартами займаються лише до полудня. Тих, хто продовжує жарти й після зазначеного часу називають квітневими дурнями.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем сміху у СМС та віршах.

Привітання з Днем сміху у віршах

Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hy, потіха! От потіха!
Наче цілий білий світ
З’їв смішинки на обід!

***

Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха – брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем.

***

В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!

***

Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаємо
Наших друзів з ним вітаємо
Розіграємо їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!

Календар свят 2021 року

У 2021 році відзначають багато святкових дат. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, у квітні відзначатимуть щонайменше 14 цікавих та незвичних свят.

Серед них Всесвітній день здоров’я (7 квітня), Міжнародний день цирку (18 квітня), Міжнародний день танцю (29 квітня), а також низка інших свят.

Фото: Dreamstime

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