Погода на 31 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 31 березня обіцяє бути сонячною та теплою.
На Західній Україні синоптики прогнозують потепління до +17 вдень, а вночі температура триматиметься на рівні +7.
У північних областях також буде тепло – стовпчик термометра показуватиме до +16 вдень, а ночі до +6.
На Сході передбачається від +10 до +12 градусів, а вночі температура опуститься до -2.
У південних областях синоптики прогнозують також до +12 градусів вдень, а ночі до -2.
Погода у квітні 2021
Протягом квітня 2021 року погода в Україні буде помірною, теплі дні чергуватимуться з прохолодними, але останніх у другий місяць весни все-таки буде більше.
На початку квітня буде досить тепла погода, а от 3, 4 і 5 числа очікується зниження температури, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Детальніше про погоду у квітні 2021 читайте на сайті Факти ICTV.