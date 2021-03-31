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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

До +17 вдень: прогноз погоди в Україні на 31 березня

Погода в Україні 31 березня обіцяє бути сонячною та теплою.

До +17 вдень: прогноз погоди в Україні на 31 березня

На Західній Україні синоптики прогнозують потепління до +17 вдень, а вночі температура триматиметься на рівні +7.

У північних областях також буде тепло – стовпчик термометра показуватиме до +16 вдень, а ночі до +6.

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На Сході передбачається від +10 до +12 градусів, а вночі температура опуститься до -2.

У південних областях синоптики прогнозують також до +12 градусів вдень, а ночі до -2.

Погода на 31 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у квітні 2021

Протягом квітня 2021 року погода в Україні буде помірною, теплі дні чергуватимуться з прохолодними, але останніх у другий місяць весни все-таки буде більше.

На початку квітня буде досить тепла погода, а от 3, 4 і 5 числа очікується зниження температури, пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Детальніше про погоду у квітні 2021 читайте на сайті Факти ICTV.

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