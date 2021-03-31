Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Докладний любовний гороскоп на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

За кохання і романтику відповідають дві планети: Венера (жіноча сила, характеризує кохання та стосунки) і Марс (чоловіча сила, відповідає за активність та дії).

2021 рік можна назвати гармонійним, якщо порівнювати з 2020-м, коли і Венера, і Марс були ретроградними. Таке трапляється не часто. Це означає, що до звичних характеристик додається певне уповільнення, таємничість, потайливість, спотворені реакції.

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У 2020 році Венера була ретроградною 40 днів, а Марс – два місяці у різні періоди. У 2021 році Венера стане ретроградною з 19 грудня 2021 року, а Марс взагалі не буде у цій фазі руху, що дає можливість гармонійно розвивати свої стосунки.

Оформлення офіційних союзів під час ретроруху Марса і Венери приносить труднощі, і часто стосунки закінчуються дуже швидко. Якщо починати стосунки у такий період, то вони розвиватимуться повільно, а кожна подія сприйматиметься зі спотвореннями. Це загрожує розривом і душевними ранами. У 2021 році подібних неприємностей не станеться, тому для багатьох цей рік виявиться щасливим щодо особистих взаємин, їх оформлення та створення сім’ї.

Гороскоп для Овнів

Початок року доволі напружений, особисті стосунки завдають багато переживань, а в родині можливі скандали. Романтичні стосунки та інтимні зустрічі можуть принести сум і розчарування. Багато в чому це відбувається через те, що ви хочете задоволення винятково для себе. Березень і квітень – сприятливі місяці, коли можна буде виправити помилки попереднього періоду. Неприємності через зависоку емоційність імовірні в травні та першій половині червня, звичний уклад життя зміниться, партнер дратує, а ви схильні провокувати конфлікти. Літо й перша половина вересня будуть наповнені гармонією і взаєморозумінням з коханою людиною, особливо зближує спільна діяльність. Друга половина вересня і жовтень будуть спокійними, якщо ви на перше місце поставите інтереси партнера. Навіть якщо вам це складно зробити, спробуйте – тоді в листопаді та грудні 2021 року ви знайдете щастя в особистому житті.

Гороскоп для Тельців

Практично весь рік ви зможете насолоджуватися гармонією в особистих взаєминах. Ваша чарівність і фізична привабливість притягують потенційних партнерів. Вас бачать привабливішими, ніж ви почуваєтеся самі. Без особливих зусиль у цей період ви будете оточені красою. Скористайтеся можливостями 2021 року, якщо ви самотні, то обов’язково зустрінете свого ідеального партнера. Для цього намагайтеся бути на виду, серед людей, не замикатися на особистих проблемах, заявляйте про себе. Складні місяці – квітень, вересень і друга половина грудня. Можливі обмеження або тиск з боку партнера. Ви можете не відчувати надійності та впевненості в коханій людині, хоча у цей період прагнете знайти заступництво. У сімейному житті в ці місяці відбуваються конфлікти. У грудні можлива зустріч з давнім партнером, колишнім коханням, відновлення взаємин, які, здавалося б, уже закінчені.

Гороскоп для Близнюків

Рік змін у сім’ї та романтичних стосунках. Непростий рік, але й поганим його не можна назвати, скоріше він важливий, оскільки у червні 2021, сонячне затемнення буде у вашому знаку зодіаку. Вам доведеться робити вибір, можливі розставання, старі та безперспективні стосунки закінчаться. Але їхнє місце обов’язково займе нове кохання, або взаємини, які вже існують, зміняться у кращий бік. Для багатьох це рік переходу на новий рівень, можливе оформлення шлюбу або народження дитини. А, може, це буде перший досвід спільного проживання з партнером. Травень буде для вас цікавим, як і липень, друга половина серпня. З’явиться можливість реалізувати свої плани в особистих взаєминах, вплинути на партнера, переконати в чомусь. У ці періоди ви стаєте навіть зовні привабливішими, чарівнішими. Якщо ви щедро ділитеся з людьми своїм коханням, творчо себе проявляєте, то отримуєте натомість ще більші блага.

Гороскоп для Раків

Довгоочікуваний мир і спокій у сімейному житті, гармонія в коханні, ви зможете нарешті знайти романтичного партнера. Щодо особистих взаємин – рік сприятливий, особливо друга половина квітня, червень, липень, вересень. Почуття виходять назовні, любовні проблеми вирішуються. Партнер дає вам більше радощів і задоволень, ви також намагаєтеся стати краще. Складні періоди – перша половина квітня та листопад, коли навіть незначні розбіжності можуть принести серйозні конфлікти і навіть розставання. Можливі спокуси, ви стаєте парадоксально привабливі для протилежної статі, навіть якщо не відчуваєте себе такими. Зв’язки, що виникають у цей період зазвичай неглибокі та швидкоплинні, не приносять задоволення. Імовірні розчарування та смуток через романтичні стосунки. Ваші поточні взаємини можуть серйозно постраждати, якщо ви поставите свої інтереси та думки на перше місце.

Гороскоп для Левів

2021 рік для Левів буде складним. Навантаження на роботі не дадуть вам насолодитися особистими стосунками або відпочинком у родинному колі. Періоди зависокої конфліктності – квітень, вересень, грудень. Потреба в розвагах у ці місяці, створить додаткові труднощі. Багатьох наздоганяють любовні або сімейні неприємності, розлуки, розчарування, розставання, відчуття неминучого розлучення. Ви можете відчути себе внутрішньо самотніми та некоханими, що позначиться навіть на найдобріших стосунках та найміцніших почуттях. Але є і сприятливі періоди, скориставшись можливостями яких, ви зведете до мінімуму потенційні неприємності. Січень, липень і жовтень найкраще підходять для серйозних розмов із партнером і планування спільного майбутнього. В інші періоди – сварки і непорозуміння, які призводять до розтавання.

Гороскоп для Дів

Цього року на вас чекають нові раптові та цікаві знайомства. Крім того, дружні або партнерські стосунки можуть перерости в романтичні. У сім’ї можливі несподівані позитивні події, але вони супроводжуватимуться клопотами та змінами. Травень і червень – періоди зависокої конфліктності, вимушеної чи бажаної самотності. Самота, аналіз своєї поведінки, взаємин, принесе більше користі, ніж постійне з’ясування стосунків. Листопад, також не простий – зобов’язання у стосунках вам можуть здатися важким тягарем, а кохана людина страждає від вашої прискіпливості та поганого настрою. Періодично, протягом року, можливі розбіжності в поглядах із чоловіком чи дружиною, відкрите протистояння, сварки. Заручини та одруження цілком можливі протягом року, оскільки більша частина, все ж таки сприятлива.

Гороскоп для Терезів

Вдалий рік для вирішення особистих і сімейних проблем. Цей період добре використовувати для пояснень, заручин, одруження, а також для сімейних вечорів. Проте намагайтеся встигнути до грудня, оскільки це єдиний місяць, коли все може піти не за планом. Якщо виникають труднощі, то старші родичі та батьки чоловіка поставляться прихильно до ваших дій і допоможуть у вирішенні проблем. Якщо ви самотні – пошук романтичного партнера, обов’язково дасть результат. Можливе виникнення любовних зв’язків з іноземними громадянами або під час поїздок. Зростає ваш авторитет і значимість у сім’ї та в парі, серед друзів. Це сприятливий час для планування дитини. Добре складаються і зміцнюються стосунки з коханими. Вдалий період для побудови спільних планів і вирішення завдань. Може скластися так, що робочі стосунки переростуть у романтичні.

Гороскоп для Скорпіонів

Не все виходить так, як ви розраховували, особливо щодо особистих взаємин. Січень і лютий – період зависокої конфліктності та несприятливих змін в особистому та сімейному житті. Зіткнення і непорозуміння можуть призвести до розриву стосунків, розлучення. Ви схильні наполягати на цілковитій свободі для себе, а партнер вимагає підпорядкування та дисципліни. У любовних і дружніх стосунках з’явиться схильність до експериментів, а пошук нових, незвичайних відчуттів, призводить до негативних трансформацій. Приборкайте свої почуття в перші два місяці, і ви збережете все, що для вас цінне. Осінь буде щасливою, а якщо і стануться помилки у взаєминах, то, найімовірніше, восени або у грудні, обставини складуться найкращим чином, щоб виправити ситуацію. Цей період сприятливий для заручин та одруження, а також стабілізації стосунків із давнім партнером.

Гороскоп для Стрільців

Перша половина року дуже сприятлива. Вас чекає успіх у любовних стосунках, сімейному житті, можливе народження дітей. Хороший період для зміцнення взаємин, з’являється оптимістичніший погляд на речі. Активізуються взаємини з партнерами з-за кордону. Можливе нове кохання, зустріч, яка змінить вас. Це буде ідеальний період для кохання, шлюбу і сімейного життя, а також для спільної діяльності з партнером. Взагалі дуже добре складаються взаємини з представниками протилежної статі. Особливо сприятливий час для укладення союзів і ділових контактів. Гарний настрій дає схильність до розваг, романтичних і любовних зв’язків. Друга половина року не така позитивна, найімовірніше, через те, що в житті з’являються люди з минулого. Вони нагадають про події, які хотілося забути.

Гороскоп для Козерогів

Сприятливий рік, якщо порівнювати з попереднім. Це стосується всіх сфер життя, зокрема любовних взаємин. Це хороший період для ділових контактів із протилежною статтю, які можуть перерости в службовий роман. Зростає ваша привабливість і фізична чарівність, і ви можете скористатися цим під час встановлення контактів із протилежною статтю – і керівництвом, і підлеглими, і діловими партнерами. Рік сприятливий для впливу на публіку, зростання популярності та впливовості. За правильного підходу, ви маєте можливість нормалізувати стосунки з коханими і в родині, знайти надійного партнера. Травень і червень – найнеприємніші місяці, в цей період конфлікти виникають на рівному місці, вони можуть призвести до розставання з коханою людиною. Також у грудні виникають труднощі в особистих взаєминах, їх можна уникнути, якщо не квапити події.

Гороскоп для Водоліїв

Рік сприятливий для спілкування з протилежною статтю, заручин, одруження і сімейних торжеств. Головне – не сприймайте добре ставлення до себе як належне, зберігайте взаємини, трепетно ​​розвивайте нові і пам’ятайте – незамінних людей немає. Часом вас тягне до романтичних партнерів, ви не проти збільшити їхню кількість, схильні до любовних пригод. Можлива раптова прихильність, кохання з першого погляду, що дає можливість налагодити особисте життя самотнім представникам знака. Водночас не забувайте, що любовні авантюри і надмірне захоплення незнайомими партнерами можуть призвести до неприємностей. Краще спрямуйте свою пристрасть і прагнення отримати задоволення на відвідування цікавих місць, пізнавальних заходів. Можлива зустріч із колишнім коханням або людиною, яка відкриє перед вами двері вищого суспільства, допоможе вступити в нові контакти – романтичні або ділові – з протилежною статтю.

Гороскоп для Риб

Ви перебуваєте на порозі великих змін, особливо це відчуття посилиться в період з другої половини травня до серпня. Все, що буде розпочато в ці місяці, отримає своє продовження у 2022 році. Знайомства та зустрічі у цей період сильно вплинуть на ваше майбутнє. Можлива зустріч зі своїм майбутнім чоловіком або дружиною, а також у вас є всі можливості, щоб відновити взаємини, які було розірвано. Хоч би що відбувалося з вами у 2021 – шлюб, ділове підприємництво або щось інше, тепер вам належить перейти на вищий рівень особистого розвитку та щастя, і багато в чому вам допомагає кохана людина або давній романтичний партнер. Зіпсувати сприятливі можливості періоду може ваша схильність потурати власним слабкостям, а також занадто велике відчуття власної значущості. Постарайтеся впоратися із собою, приділяйте увагу романтичному партнеру, і тоді рік залишить про себе приємні враження.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

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