Розіграші на перше квітня для друзів – найкращі ідеї

День сміху, який у світі відзначають 1 квітня, – чудовий привід, щоб перевірити почуття гумору своїх друзів на міцність. Ба більше, для цього не варто щось купувати чи тиждень вибудовувати плани.

Офісні війни

1 квітня у 2021 році припадає на четвер, тому більшість зустріне його на роботі. Щоб цей день не пройшов у колі колег даремно, ловіть кілька розіграшів.

Скачайте картинку зіпсованого екрана комп’ютера і встановіть “шпалерами” на машину колеги. Однак треба буде прибрати всі іконки.

Також можна заліпити мишку колеги смішною картинкою.

Однак карантин диктує свої правила, і більшість давно не пам’ятає принад офісної роботи. Тому ще один розіграш, але вже в режимі онлайн. Зробіть у месенджері, наприклад Telegram, акаунт, ідентичний профілю вашого керівника, і розішліть повідомлення із закликом зібратися на термінові переговори в Zoom. Далі все залежить від вашої фантазії – можете хоч у масці Дарта Вейдера оголосити про те, що тепер колектив робитиме ранкову гімнастику в Zoom.

Хрускіт шиї

Підготуйте заздалегідь фісташку або макарони, які сильно хрустять. Перед 1 квітня скаржтеся щодня друзям або колегам на біль у спині, шиї. У день Х покладіть до рота “хрустяшку” і підійдіть до того, хто стане жертвою запланованого жарту. Почніть знову скаржитися, а після нахиліть різко голову і хрусніть макаронами.

СМС-привітання

Особливо актуальний варіант на карантині. З невідомого номера відправте СМС із таким тестом:

В Україні продовжують вимирати червонокнижні Гадюки степові! З вашого рахунку було знято $10 на відродження популяції! Дякуємо!

Якщо ви знаєте останні чотири цифри банківської картки, то можете для переконливості і їх додати: **** **** **** 0000.

Однак потім не забудьте зізнатися, що це розіграш, поки ваш товариш не замучив банківських працівників на гарячій лінії.

Жарт 18+

Також можете відправити СМС із таким змістом, але якщо вашому товаришеві вже виповнилося 18 років. Особливо цікаво буде, якщо ви перебуваєте в людному місці.

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Календар свят на квітень

Згідно з календарем свят на квітень, другий місяць весни рясніє професійними святами та соціально-важливими датами.

Проте українцям не варто розраховувати на додаткові вихідні в квітні.