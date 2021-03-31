1 квітня у світі відзначають День сміху, або День дурня.

Є версія, що 1 квітня почали святкувати ще в Індії та Стародавньому Римі. Цього дня люди відзначали день весняного рівнодення. Із цієї нагоди влаштовували гуляння з жартами, щоб задобрити мінливу весну.

Звичка жартувати цього дня збереглась. 1 квітня кожен намагається придумати дотепний жарт чи розіграш, щоб змусити своїх рідних та друзів посміхнутися. Але варто обов’язково знати міру й ненароком не зіпсувати людям настрій.

Факти ICTV підготували добірку жартів до Дня сміху 1 квітня, які мали небажані наслідки.

Жарти з шефом

Працівники компанії вирішили пожартувати над своїм керівником: в обідню перерву підсипали йому в каву снодійне. За задумом шеф мав заснути, а підлеглі в цей час мали облити себе штучною кров’ю, розкидати меблі в офісі й вкласти йому в руки закривавлену сокиру.

Керівник мав прокинутися, вийти зі свого кабінету з сокирою й побачити своїх “мертвих” співробітників. Але план провалився. Йому зателефонувала дружина й повідомила, що в неї почалися пологи. Той помчав до лікарні, але по дорозі заснув і потрапив у смертельну ДТП.

Спецназ для друга

Чоловік хотів пожартувати над колегою й замовив групу акторів, які мали перевдягнутися в спецназ й увірватися в його помешкання. Унаслідок обшуку передбачалося знайти підкинуті наркотики й зброю.

Товариш злякався й напав на акторів. Одного важко поранив, стрибнув у машину й зник, а за кілька хвилин його затримали справжні поліцейські. Виявилося, що він був реальним наркодилером.

Червоний перець

Друзі збиралися на пікнік, і один з них вирішив розіграти іншого, приготувавши бутерброд із червоним перцем. Як виявилося, у товариша була алергія на червоний перець, тому в нього набрякло горло й він не зміг дихати. Швидка не встигла приїхати, результат летальний.

Зрада

Дівчина вирішила інсценувати зраду: розкидала одяг на шляху до спальні, поклала манекен у ліжко й чекала коханого. Коли той повернувся додому, вихопив пістолет і зробив дев’ять точних пострілів у голову манекена. Дівчина дивом уціліла.

Здивувати друга

Хлопець вирішив пожартувати над своїм старим другом. Він таємно заліз до його будинку, одягнув маску зомбі й причаївся за диваном, щоб налякати.

Але товариш зіпсував сценарій, і замість того, щоб злякатися, застосував до жартівника свій електрошокер, розряду якого вистачило, щоб зупинити кардіостимулятор друга.

Жарти та розіграші – чудовий спосіб, щоб повеселити себе та друзів, але іноді безневинні жарти можуть обернутися трагедією, тому чітко окреслюйте межу гумору.

Якщо ви хочете привітати рідних та близьких зі святом, і не хочете ненароком нашкодити їм своїм вітанням, пропонуємо скористатись найкращими привітаннями в листівках до Дня дурня 2021, які підготували Факти ICTV.