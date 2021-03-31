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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Випалювання сухої трави: на Дніпропетровщині врятували совеня від загибелі

У Дніпропетровській області відбулася пожежа засохлих дерев та кущів на території поблизу селища Лобойківка, яке розташовано у Петриківському районі.

Випалювання сухої трави: на Дніпропетровщині врятували совеня від загибелі

Під час ліквідації пожежі дніпропетровські рятувальники помітили у чагарниках, що палали, маленьке совеня.

Через полум’я у пташеняти пошкоджені крила. Вогнеборці забрали совеня для реабілітації до своєї пожежно-рятувальної частини.

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ДСНС закликає українців не випалювати суху траву, оскільки це може нашкодити маленьким живим створінням, які мають право на життя.

Випалювання сухої трави: на Дніпропетровщині врятували совеня від загибелі

Штрафи за випалювання трави

Верховна Рада посилила покарання за пошкодження рослинності, а також випалювання сухої трави. За такі дії передбачено штраф – від 3 060 до 6 120 грн, для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

В Україні через підпал сухої трави щороку стаються численні пожежі у різних областях. Через такі дії людей страждає тваринний світ, також тривалі пожежі забруднюють повітря.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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