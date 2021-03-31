1 квітня у всьому світі відзначають День сміху. Люди розігрують один одного, вигадуючи різноманітні приколи та жартівливі новини.

Першоквітневе свято славиться жартами, розіграшами, гумором, веселощами, добрими і безкорисливими обманами.

Хоч 1 квітня не є офіційним вихідним днем, для гарного жарту час знаходиться завжди. Багато народів світу відзначають його, влаштовуючи веселі розіграші.

Тож Факти ICTV розкажуть, як відзначають День сміху у різних країнах.

Італія

У країні першоквітневий день називають Днем риби. Італійці роблять паперових рибок і тишком-нишком чіпляють один одному на спини. Людина, який не помітила у себе на спині таку рибку, стає об’єктом загальних жартів – його називають квітневою рибою.

Англія

День сміху тут святкують виключно з півночі до полудня. Протягом цього часу можна спокійно розіграти людину і назвати її першоквітневим дурнем. Однак якщо посміятися над людиною вже після відповідного часу – жарт сприймають за образу.

Німеччина

Німці вважають, що людина, яка народилася 1 квітня, приречена на невдачі та нещастя. За традицією цього дня сільські жителі країни відкладають усі важливі справи та роботу, адже думають, що все буде валитися з рук.

Діти і дорослі цілий день розігрують один одного і просять виконати найбезглуздіші завдання.

Португалія

У країні 1 квітня з прилавків магазинів зникає все борошно. Адже за традицією, на щастя потрібно посипати борошном якомога більше людей. А ось струшувати його з себе – погана прикмета.

Фінляндія

1 квітня тут традиційно просять друзів виконати безглузді завдання. Наприклад, просять принести солодкий оцет, комариний жир або скляні ножиці.

США

У Штатах популяризували це свято журналісти. Так, одна з найвідоміших нью-йоркських газет опублікувала 1 квітня 1835 року інформацію про те, що вчені винайшли телескоп, через який можна побачити мешканців Місяця, які “виглядають як мавпи з крилами”.

Також у День сміху американці щорічно жартома оголошують список найдурніших людей року.

Окрім цього, вони проводять трюки про розв’язані шнурки, відірвану підошву та білу спину. Приблизно 80% людей ведуться на це.

Батьки традиційно розігрують дітей, пропонуючи їм скуштувати смачний торт. Ззовні він виглядає апетитно, але насправді начинений ватою або ганчір’ям

Україна

В Одесі щорічно влаштовують фестиваль Гуморина. Люди переодягаються у карнавальні костюми, дивляться концерт і парад команд КВК. Крім того, на честь свята влада міста оголошує цей день вихідним.

Календар свят на квітень

У другому місяці весни є багато різноманітних професійних свят та соціально-важливих дат.

Однак розраховувати на додаткові вихідні в квітні не варто.

Детальний календар свят на квітень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.