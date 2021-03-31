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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Яке свято 1 квітня

1 квітня святкують Всесвітній день дурня, або День сміху.

1 квітня_квітень

Цього дня розігрують друзів, родичів та знайомих, щоб покращити їм настрій.

Також віряни відзначають день двох християнських святих – Хрисанфа й Дарії Римських, що жили в ІІІ столітті.

Іменини сьогодні святкують Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Народні прикмети 1 квітня: 

  • Теплий і ясний день – сухе й вітряне літо.
  • Дощ на Дарини – улітку не буде посухи.
  • Залежаний сніг – літо буде поганим.
  • Уночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
  • Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
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Що не можна робити 1 квітня: 

  • не можна лаятись;
  • не можна займатися тяжкою фізичною роботою;
  • не можна зловживати спиртним.

Хоч 1 квітня не є офіційним вихідним днем, для гарного жарту час знаходиться завжди. Багато народів світу відзначають його, влаштовуючи веселі розіграші.

Як святкують День сміху 1 квітня в світі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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