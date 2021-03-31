1 квітня святкують Всесвітній день дурня, або День сміху.

Цього дня розігрують друзів, родичів та знайомих, щоб покращити їм настрій.

Також віряни відзначають день двох християнських святих – Хрисанфа й Дарії Римських, що жили в ІІІ столітті.

Іменини сьогодні святкують Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Народні прикмети 1 квітня:

Теплий і ясний день – сухе й вітряне літо.

Дощ на Дарини – улітку не буде посухи.

Залежаний сніг – літо буде поганим.

Уночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.

Що не можна робити 1 квітня:

не можна лаятись;

не можна займатися тяжкою фізичною роботою;

не можна зловживати спиртним.

Хоч 1 квітня не є офіційним вихідним днем, для гарного жарту час знаходиться завжди. Багато народів світу відзначають його, влаштовуючи веселі розіграші.

Як святкують День сміху 1 квітня в світі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.