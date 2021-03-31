1 квітня святкують Всесвітній день дурня, або День сміху.
Цього дня розігрують друзів, родичів та знайомих, щоб покращити їм настрій.
Також віряни відзначають день двох християнських святих – Хрисанфа й Дарії Римських, що жили в ІІІ столітті.
Іменини сьогодні святкують Дар’я, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
Народні прикмети 1 квітня:
- Теплий і ясний день – сухе й вітряне літо.
- Дощ на Дарини – улітку не буде посухи.
- Залежаний сніг – літо буде поганим.
- Уночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
- Яка погода на 1 квітня – таким буде і жовтень.
Що не можна робити 1 квітня:
- не можна лаятись;
- не можна займатися тяжкою фізичною роботою;
- не можна зловживати спиртним.
Хоч 1 квітня не є офіційним вихідним днем, для гарного жарту час знаходиться завжди. Багато народів світу відзначають його, влаштовуючи веселі розіграші.
Як святкують День сміху 1 квітня в світі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.