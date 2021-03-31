PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

YouTube приховає лічильник дизлайків від користувачів

YouTube хоче приховати кількість дизлайків під чужими відео від користувачів, поки що у якості експерименту.

YouTube приховає лічильник дизлайків від користувачів

На такий крок компанія пішла через скарги відеоблогерів про вплив загальнодоступного лічильнику дизлайків, а також цілеспрямованих кампаній з негативних реакцій.

Читайте
Для спілкування з прихильниками: Трамп запустив власний сайт

У Twitter компанія повідомила, що тестування нових інтерфейсів почнеться найближчим тижнями, участь у експерименті візьме невелика група користувачів.

Як лайки впливають на здоров’я

Згідно з деякими дослідженнями, лайки є вагомим мотиватором та збільшують відчуття підтримки, вони навіть стимулюють вироблення дофаміну – біологічно активної хімічної речовини, яка відповідає за емоційну реакцію та відчуття задоволення.

Факти ICTV розбирали, як лайки на популярній серед підлітків платформі Instagram впливають на їх емоційний та психологічний стан.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка