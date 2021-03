YouTube хоче приховати кількість дизлайків під чужими відео від користувачів, поки що у якості експерименту.

На такий крок компанія пішла через скарги відеоблогерів про вплив загальнодоступного лічильнику дизлайків, а також цілеспрямованих кампаній з негативних реакцій.

У Twitter компанія повідомила, що тестування нових інтерфейсів почнеться найближчим тижнями, участь у експерименті візьме невелика група користувачів.

???????? In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021