Нова українська авіакомпанія Bees Airline запускає регулярні прямі рейси з Києва та Одеси до Вірменії та Грузії.

Рейси з Києва курсуватимуть до Тбілісі, Батумі та Єревану.

Першим запускають рейс з Києва до Єревану, починаючи з 29 квітня, літак сполучатиме столиці кожного понеділка та четверга.

З Одеси до столиці Вірменії можна буде потрапити щопонеділка та щоп’ятниці, починаючи з 14 червня.

До Батумі можна буде літати з Києва по понеділках, середах, п’ятницях та неділях, починаючи з 9 червня.

Літак Київ-Тбілісі-Київ курсуватиме з 30 квітня по вівторках та п’ятницях, а з 6 червня додасться і недільний рейс.

Вильоти з Києва здійснюватимуться в міжнародному аеропорті імені Ігоря Сікорського, адже він є базовим для компанії Bees Airline.

Ціни на лоукостери стартують від 980 грн в один бік.

Нові рейси Ryanair

Авіакомпанія Ryanair запускає прямі рейси до грецьких островів з Києва та Одеси влітку.

Літаки курсуватимуть аеропорту Бориспіль до міста Ханья на Криті, а також з Одеси на острів Керкіра.

Дізнатись розклад, ціни та дату запуску можна в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Украерорух