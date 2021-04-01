Щорічно у світі 1 квітня відзначається День сміху або День дурня.

Факти ICTV з’ясували, де і коли з’явилося свято.

Історія виникнення Дня сміху

І досі про точне походження свята нічого не відомо. За деякими версіями, воно походить від стародавнього свята весни, яке колись відзначали кельти.

Також у багатьох країнах світу існувала традиція жартувати над своїми близькими 1 квітня. Дехто вважає, що свято відзначали ще у Стародавньому Римі. Там святкування проводилося на честь бога сміху. Тоді його відзначали у лютому.

У 1509 році один із французьких поетів згадав Poisson d’Avril (квітневу рибу). Вважається, що він говорив про День сміху.

Перша пряма згадка свята датується 1686 роком, коли Джон Оурі згадав Fools Holiday (Свято дурнів). І через 10 років кілька лондонців намагалися розіграти людей, запрошуючи їх на миття левів.

Найвідоміші розіграші

Apple купили Beatles. Цю інформацію розкрутили деякі музичні журналісти. Вона існує у музичному середовищі й донині.

Першоквітневе бомбардування. У розпал Першої світової війни над німецьким табором пролетів французький літак, який скинув величезну бомбу. Вибуху не було. Коли німецькі військові підійшли до бомби, вони побачили привітання з 1 квітня.

Служба Google Nose. У 2013 році Google запустив службу, через яку можна було відчути запахи на пристрої, за яким працює користувач. Зрозуміти, що це розіграш можна було, натиснувши на клавішу Допомога. Тоді висвічувалося повідомлення – Із 1 квітня.

Святкування Дня сміху

1 квітня заведено не лише жартувати одне над одним, а й вітати зі святом веселощів та сміху.

Для цього Факти ICTV підготували смішні привітання.

Детальніше про святкування Дня сміху 1 квітня 2021 читайте на нашому сайті.