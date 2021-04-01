1 квітня усі Дар’ї відзначають день ангела. Дар’я – ім’я давньоперсидського походження і перекладається як та, що зберігає благо.

Ім’я Дар’я дуже популярне у багатьох країнах завдяки своєму приємному звучанню і мелодійності.

Представниці з цим ім’ям дуже дружелюбні й артистичні. Вони завжди прагнуть командувати і все тримати під контролем. Однак часто Дар’ям не вистачає належної працьовитості, щоб утриматися на керівних посадах.

Дар’ї – вірні дружини, однак, вийшовши заміж, часто прагнуть залишитися вдома і домогосподарювати. У любові дівчата з цим ім’ям ніжні і довірливі.

Дар’ї люблять подарунки, але не матеріальні. Їм важливий духовний розвиток і наповнення. Тому в день іменин дівчаткам можна подарувати цікаву книгу або ж відпочинок на природі. Головне, щоб подарунок був щирим.

До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки та оригінальні привітання у віршах. Тож не забудьте привітати колегу чи подругу Дар’ю з іменинами – їм однозначно буде приємно!

Читайте Календар свят на квітень 2021 року

Привітання з Днем ангела Дар’ї

***

Ти, Дашутка, енергійна,

Пироги печеш відмінно!

Будь для нас завжди такою –

Доброї серцем і душою!

Нехай все в житті вдається,

Хай душа завжди сміється,

Будуть сонячними дні!

Щастя, віри і любові!

***

***

Що за свято в нас таке, що за славна днина,

З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!

Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,

Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,

Під вікном, щоби цвіла червона калина,

В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.

Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,

І щоб завжди на столі мала ти хлібину!

***

***

У Дарини нині іменини,

Бажаємо їй багато всього.

Бажаємо їй добра рясно.

Нехай доб’ється свого.

Нехай в день Ангела промінь казки

Напише пісню про кохання.

Бажаємо Дарині без побоювання

В життя втілювати мрії свої.

***

***

Світліше Даринки немає людини,

Так стародавні греки вважали.

З дня сотворенья до нашого століття

Даринку обраної звали.

Дарина, рідна, ти ангел з небес,

Ти маленька фея.

Ти сама чудова із чудес –

Чарівна орхідея.

Ти сонце, що буде нас вранці

І лагідно гріє душі.

Ти свіже повітря не зміну вітрам,

Що зовнішній спокій не порушить.

Ти тиха заводь, що серцю мила,

Ти ніжність і відданість людям.

Бажаємо, Дашуля, ми тобі добра,

Хай щастя з тобою буде.

***

Церковний календар 2021

2 травня 2021 року припадає найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.

Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.