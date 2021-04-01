1 квітня усі Дар’ї відзначають день ангела. Дар’я – ім’я давньоперсидського походження і перекладається як та, що зберігає благо.
Ім’я Дар’я дуже популярне у багатьох країнах завдяки своєму приємному звучанню і мелодійності.
Представниці з цим ім’ям дуже дружелюбні й артистичні. Вони завжди прагнуть командувати і все тримати під контролем. Однак часто Дар’ям не вистачає належної працьовитості, щоб утриматися на керівних посадах.
Дар’ї – вірні дружини, однак, вийшовши заміж, часто прагнуть залишитися вдома і домогосподарювати. У любові дівчата з цим ім’ям ніжні і довірливі.
Дар’ї люблять подарунки, але не матеріальні. Їм важливий духовний розвиток і наповнення. Тому в день іменин дівчаткам можна подарувати цікаву книгу або ж відпочинок на природі. Головне, щоб подарунок був щирим.
До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки та оригінальні привітання у віршах. Тож не забудьте привітати колегу чи подругу Дар’ю з іменинами – їм однозначно буде приємно!
Привітання з Днем ангела Дар’ї
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Ти, Дашутка, енергійна,
Пироги печеш відмінно!
Будь для нас завжди такою –
Доброї серцем і душою!
Нехай все в житті вдається,
Хай душа завжди сміється,
Будуть сонячними дні!
Щастя, віри і любові!
***
***
Що за свято в нас таке, що за славна днина,
З Днем Ангела тебе, дорога Дарина!
Бажаю, щоб життя було, як кажуть – малина,
Щоб у тебе, десь за містом виросла хатина,
Під вікном, щоби цвіла червона калина,
В гаражі, щоб гуркала – новенька машина.
Щоби Ангел враз забрав всю твою рутину,
І щоб завжди на столі мала ти хлібину!
***
***
У Дарини нині іменини,
Бажаємо їй багато всього.
Бажаємо їй добра рясно.
Нехай доб’ється свого.
Нехай в день Ангела промінь казки
Напише пісню про кохання.
Бажаємо Дарині без побоювання
В життя втілювати мрії свої.
***
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Світліше Даринки немає людини,
Так стародавні греки вважали.
З дня сотворенья до нашого століття
Даринку обраної звали.
Дарина, рідна, ти ангел з небес,
Ти маленька фея.
Ти сама чудова із чудес –
Чарівна орхідея.
Ти сонце, що буде нас вранці
І лагідно гріє душі.
Ти свіже повітря не зміну вітрам,
Що зовнішній спокій не порушить.
Ти тиха заводь, що серцю мила,
Ти ніжність і відданість людям.
Бажаємо, Дашуля, ми тобі добра,
Хай щастя з тобою буде.
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Церковний календар 2021
2 травня 2021 року припадає найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.
Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.
Детальний церковний календар 2021 – дивіться на Фактах ICTV.