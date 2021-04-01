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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

День дурня – привітання у листівках

1 квітня в усьому світі відзначають День сміху або День дурня. У цей день дозволяється сміятися досхочу, жартувати та розігрувати один одного.

День дурня – привітання у листівках

Звідки пішло це свято, невідомо. Хтось пов’язує його зі святкуванням весняного рівнодення у Стародавньому Римі, інші шукають у цьому відлуння давньогрецьких міфів, треті вбачають біблейні мотиви.

Кажуть, сміх подовжує життя. Тому треба шукати якомога більше нагод для позитивних емоцій і обов’язково щодня починати свій ранок з усмішки.

І хоча у цьому році через пандемію коронавірусу та карантин не до сміху, все одно спробуйте відшукати краплю позитиву і порадіти від душі. А також не забудьте привітати з цим святом родичів та друзів.

Для цього сайт Факти ICTV підготував листівки, які подарують гарний настрій і наповнять позитивом.

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

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День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

День дурня – найсмішніші листівки

Окрім дня сміху, у квітні відзначають безліч професійних свят, наприклад День працівників кримінального розшуку та День працівників пожежної охорони.

Щоб вчасно привітати друзів з їх професійним святом, дивіться календар неофіційних свят у 2021 році від Фактів ICTV.

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