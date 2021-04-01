Перша згадку про свято зробив англійський письменник Джон Обрі у 1686 році, назвавши його Святом Дурнів.
Десять років потому декілька жителів Лондона 1 квітня розігрували людей, пропонуючи відвідати мийку левів.
У День сміху заведено розігрувати своїх друзів і знайомих. Однак в деяких країнах подібними жартами займаються лише до полудня. Тих, хто продовжує жарти й після зазначеного часу називають квітневими дурнями.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем сміху у СМС та віршах.
Привітання з Днем сміху у віршах
Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hy, потіха! От потіха!
Наче цілий білий світ
З’їв смішинки на обід!
***
Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха – брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем.
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!
***
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаємо
Наших друзів з ним вітаємо
Розіграємо їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
Календар свят 2021 року
У 2021 році відзначають багато святкових дат. Згідно з календарем неофіційних свят на 2021 рік, у квітні відзначатимуть щонайменше 14 цікавих та незвичних свят.
Серед них Всесвітній день здоров’я (7 квітня), Міжнародний день цирку (18 квітня), Міжнародний день танцю (29 квітня), а також низка інших свят.