Dogecoin почав різко зростати після твіту Ілона Маска

Криптовалюта Dogecoin продовжує встановлювати нові рекорди. Станом на 1 квітня курс валюти вперше піднявся до позначки $0,56.
За добу курс Dogecoin виріс на 6,42%. Такі дані оприлюднив портал CoinDesk.
Монета почала зростати одразу після заяви Ілона Маска про відправлення її на Місяць.
Dogecoin з’явився у 2013 році. Його розробниками вважають американців Біллі Маркуса і Джексона Палмера, які використовували популярний інтернет-мем з собакою мисливської породи шиба-іну.
Цифрова монета несподівано почала набувати популярності завдяки вірусній назві. Коли на сайті Reddit написали про криптовалюту, багато користувачів зацікавилися купівлею.
Нещодавно ціна на криптовалюту Dogecoin рекордно виросла завдяки твітам мільярдера Ілона Маска, репера Snoop Dogg та басиста гурту Kiss Джина Сіммонса.
Таким чином монета увійшла до топ-10 криптовалют за ринковою вартістю.
Джерело: CoinDesk