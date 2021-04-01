Dogecoin почав різко зростати після твіту Ілона Маска

Криптовалюта Dogecoin продовжує встановлювати нові рекорди. Станом на 1 квітня курс валюти вперше піднявся до позначки $0,56.

За добу курс Dogecoin виріс на 6,42%. Такі дані оприлюднив портал CoinDesk.

Монета почала зростати одразу після заяви Ілона Маска про відправлення її на Місяць.

Dogecoin з’явився у 2013 році. Його розробниками вважають американців Біллі Маркуса і Джексона Палмера, які використовували популярний інтернет-мем з собакою мисливської породи шиба-іну.

Цифрова монета несподівано почала набувати популярності завдяки вірусній назві. Коли на сайті Reddit написали про криптовалюту, багато користувачів зацікавилися купівлею.

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Нещодавно ціна на криптовалюту Dogecoin рекордно виросла завдяки твітам мільярдера Ілона Маска, репера Snoop Dogg та басиста гурту Kiss Джина Сіммонса.

Таким чином монета увійшла до топ-10 криптовалют за ринковою вартістю.

Джерело: CoinDesk