У вихідні, 3 та 4 квітня, погода в Україні буде мінливою: очікуються дощі, мокрий сніг, а на Півдні рекордні +17.

У суботу, 3 квітня, синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом на всій території України.

Температура повітря на Півдні країни сягатиме +10 +12, на градус нижче у східних областях.

У Центрі – від +8 до +10, на Півночі +7 +9.

У західних регіонах найхолодніше – місцями +6 +8.

У Києві дощ і мокрий сніг, вночі 0 +2, вдень до 9 градусів тепла.

У неділю, 4 квітня, проясниться лише на північному заході та Півночі України, на решті території – дощі, а температура трохи підвищиться.

У південних регіонах очікується +15 +17, у східних, північних та центральних – від +8 до +11, на Заході +7 +9.

У столиці без опадів, вночі +3 +5, вдень +9 +11.

Погода у квітні 2021

За прогнозами Укргідрометцентру, погода у квітні 2021 не здивує температурними рекордами та значною кількістю опадів.

Зокрема, середня місячна температура очікуюється +8 +11, що у межах багаторічних значень.

Кількість опадів також буде звичайною для другого весняного місяця.