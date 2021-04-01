У вихідні, 3 та 4 квітня, погода в Україні буде мінливою: очікуються дощі, мокрий сніг, а на Півдні рекордні +17.
У суботу, 3 квітня, синоптики прогнозують дощі з мокрим снігом на всій території України.
Температура повітря на Півдні країни сягатиме +10 +12, на градус нижче у східних областях.
У Центрі – від +8 до +10, на Півночі +7 +9.
У західних регіонах найхолодніше – місцями +6 +8.
У Києві дощ і мокрий сніг, вночі 0 +2, вдень до 9 градусів тепла.
У неділю, 4 квітня, проясниться лише на північному заході та Півночі України, на решті території – дощі, а температура трохи підвищиться.
У південних регіонах очікується +15 +17, у східних, північних та центральних – від +8 до +11, на Заході +7 +9.
У столиці без опадів, вночі +3 +5, вдень +9 +11.
Погода у квітні 2021
За прогнозами Укргідрометцентру, погода у квітні 2021 не здивує температурними рекордами та значною кількістю опадів.
Зокрема, середня місячна температура очікуюється +8 +11, що у межах багаторічних значень.
Кількість опадів також буде звичайною для другого весняного місяця.