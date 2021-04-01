Нове покоління ігрових консолей не зраджує “традиціям” і на його початку ми бачимо низку перевидань старих проектів.

Проте у квітні 2021 року релізи відеоігор нарешті почнуть набирати обертів і гравці мають побачити проекти, які розкриють потенціал нового покоління.

Звичайно, ніхто поки не забуває про PlayStation 4, Xbox One і більш старі ПК, тому й на них ми побачимо немало цікавих проектів.

Факти ICTV розповідають про топ-3 нові відеогри, які вийдуть у квітні 2021 року.

Outriders

Якщо ви ще не втомилися від відеоігор жанру Looter-Shooter, то на початку квітня вас порадує Outriders.

Сюжет відеогри розповість про спробу людства заснувати колонію на одній з придатних планет. Роки пошуків привели першопрохідців на планету Енох, яка мала б стати їхньою новою домівкою.

Однак під час експедиції першопрохідці стикаються з аномалією, яка наділяє частину людей надприродними здібностями, але водночас і провокує масштабну війну, яка триватиме десятиліттями.

Гравці візьмуть під контроль одного з першопрохідців, який за збігом обставин опинився у майбутньому, але набув надздібностей.

Всього у відеогрі буде чотири класи, кожен з яких матиме унікальні здібності та гілки умінь.

Основною фішкою відеогри буде її динамічність. Сидіти за укриттям – погана ідея, адже лише агресивна гра винагороджуватиме гравців. Що більше ворогів падуть від ваших рук і що швидше, то швидше перезаряджатимуться уміння й тим більше зможе пережити персонаж.

Польська студія People Can Fly вже доводила серією Painkiller, що може створювати неймовірно динамічні відеоігри, в яких орди ворогів видаються нескінченними.

В Outriders буде можливість пройти кампанію разом з двома іншими гравцями. Звичайно, що більше персонажів – то більше ворогів та хаосу, який відбувається навколо.

Але найкраще те, що у відеогрі буде доступна функція кросплею з усіма платформами, на яких вона вийде. Тобто незалежно від того, чи оновилися ви до PlayStation 5 або Xbox Series X/S, чи вважаєте за краще ще посидіти на старому поколінні, чи взагалі віддаєте перевагу ПК, ви зможете зібрати компанію друзів і зануритися у величезну кампанію на 30-40 годин.

Звичайно, після демо-версії важко припустити, наскільки цікавою відеогра буде після завершення основного сюжету, однак вже точно можна сказати, що варіативність кожного класу буде неймовірною, а предмети лише підкреслюватимуть обраний вами стиль гри.

Дата виходу: 1 квітня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Oddworld Soulstorm

Перевидання відеогри Oddworld: New ‘n’ Tasty! нарешті отримає продовження під назвою Oddworld Soulstorm, яке стане переосмисленням відеогри 1998 року.

Головним героєм, як і раніше, виступить Ейб, який вже одного разу врятував представників своєї раси від Глукконів. Дізнавшись про те, що його товаришів використовують як інгредієнти для нового напою, він вирішує завадити виробництву.

Ейб подорожуватиме різноманітними локаціями, виконаними в так званому 2.5D, а основою гри залишиться суміш платформінгу та пазлу.

Лише від гравців залежатиме, як саме вони підходитимуть до кожної перепони на їхньому шляху. Чи шукатимуть вони можливість відволікти охорону та подолати усі пастки разом зі своїми товаришами, чи використовуватимуть їх як живе “м’ясо” для досягнення цілі.

За словами розробників, дії гравців визначатимуть фінал, до якого Ейб приведе всіх, кого він зміг врятувати під час своєї подорожі.

Проте Oddworld Soulstorm не просто так називають переосмисленням оригінальної відеогри. Цього разу в головного героя буде можливість створювати з різного брухту предмети, які допоможуть у його місії.

Найцікавіше те, що не лише Ейб зможе ними користуватися. За бажанням, він може спорядити ними звільнених товаришів, які допомагатимуть йому у бою.

Цікаво побачити, наскільки зміниться відеогра після переосмислення, але якщо судити за оригіналом, вона має бути не менш цікавою, аніж перша частина.

А власники PlayStation 5 зможуть зіграти в неї без додаткової плати, якщо у них є активна підписка PlayStation Plus.

Дата виходу: 6 квітня

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, ПК

Returnal

Мабуть, найбільшою відеогрою квітня стане Returnal, яка, за словами Sony, має показати власникам PlayStation 5, на яку якість вони можуть розраховувати від майбутніх ексклюзивів на платформі.

Для розробників з Housemarque цей проект має стати першим, де значну роль гратиме сюжет.

Історія відеогри розповість про астронавта на ім’я Селена, яка опинилася на невідомій планеті, шукаючи джерело загадкового сигналу. Проте діятиметься на ній щось дивне. Головна героїня часто знаходитимете місця зі свого минулого, яких не має бути.

Загалом вона намагатиметься розгадати, що ж діється на цій планеті й що сталося з нею самою.

Але геймплей Returnal більше нагадуватиме Rogue like-проекти. Це означає що кожного разу, коли Селена помиратиме, планета змінюватиметься.

За словами розробників, за одне проходження гравці можуть побачити далеко не всі події, які розкривають сюжет.

Проте заради сюжету розробники не відмовилися від Bullet Hell-геймплею, яким давно себе зарекомендували. Навіть попри те, що гра буде від третьої особи, прибульці, які населяють планету, атакуватимуть гравців купою різноманітних снарядів.

Проте і у Селени буде непоганий арсенал зброї, який змінюватиметься залежно від кожного проходження, кожної смерті.

В найкращих традиціях Rogue like будуть в Returnal і різноманітні покращення, які змінюватимуться з кожним проходженням і сильно впливатимуть на стиль гри.

Після успіху Hades багато хто покладає великі надії на Returnal як нову сюжетну Rogue lite. І якщо судити з огляду на нещодавні ексклюзиви PlayStation, то гравців чекає щось справді неймовірне.

Дата виходу: 30 квітня

Платформи: PlayStation 5

Фото: Square Enix, Oddworld, PlayStation

Відео: PlayStation Україна, IGN