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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Ровер Curiosity зробив селфі на тлі скелі Марса – NASA

Марсохід Curiosity, який вже майже 10 років досліджує поверхню червоної планети, вперше за довгий час надіслав новий знімок.

Ретроградный Марс

Для цього ровер американського аерокосмічного агентства NASA використав дві камери. Марсохід зробив селфі 4 березня 2021 року на тлі 6-метрової скелі Мон-Мерку на червоній планеті.

Одне з основних завдань ровера – провести повноцінний аналіз ґрунтів Марса і компонентів атмосфери. На початку березня ровер Curiosity наблизився до дивовижного гірського масиву, який назвали Мон-Мерку.

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Команда NASA привласнює назви орієнтирів на поверхні червоної планети, щоб розрізняти між собою камені, ґрунту та інші цікаві для них геологічні особливості.

Таким чином комічний апарат зібрав 30-й зразок гірської породи з поверхні Марса біля скелі Мон-Мірку, який отримав назву Нонтрон.

Ровер Curiosity зробив селфі на тлі скелі Марса – NASAРовер Curiosity зробив селфі на тлі скелі Марса – NASA

Вода на Марсі

Ровер Curiosity знайшов докази того, що на поверхні Марса є вода. На схилах гори Шарп виявили найбільші відкладення глини.

Одна з головних завдань марсохода Curiosity – провести аналіз компонентів ґрунту червоної планети. Таким чином команда NASA виявила глинисті мінерали у двох зразках з кратера Гейла. Це підтверджує теорію про те, що раніше в кратері була значна кількість води.

Фото: NASA, Unplash

Джерело: NASA

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