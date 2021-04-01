Stack: Google запустив програму оцифрування документів

Google запустив програму, яка скануватиме документи будь-якого розміру, систематизуватиме і зберігатиме їх в Google Drive. Онлайн-сервіс називається Stack.

Випустив цю програму експериментальний підрозділ компанії Area 120. Ідея створення Stack належить співзасновнику EdTech – стартапу Socratic (його Google купив у 2018-му, – Ред.) Крістоферу Педрегалю.

Основні функції Stack:

Передусім людині потрібно сфотографувати документ, який вона хоче оцифрувати. Потім Stack перетворює його на PDF-файл, називає і пропонує категорію – стек для збереження.

Також сервіс витягує з документа головну інформацію, наприклад про загальну суму до оплати на рахунках або номер страхового поліса, за якою користувач може швидко знайти певний файл. Це основна відмінність програми від сканера Office Lens Microsoft.

Окрім того, Stack може автоматично зберігати всі оцифровані документи на Google Drive. Якщо користувач вирішить видалити застосунок – всі файли залишаться у нього під рукою.

Водночас доступ до документів можна додатково захистити за допомогою сканування обличчя або відбитка пальця.

Читайте Google не показуватиме сповіщення під час демонстрації екрана

Наразі програма Stack доступна лише на Android-пристроях у США. Такої версії для iOS поки що немає. Однак у компанії Google відзначили, що створять її, якщо у людей буде така потреба.

Google анонсував нові функції смартфонів

Компанія Google виготовлятиме смартфони із функцією виміру серцевого ритму та частоти дихання. Це стане можливим завдяки штучному інтелекту.

Щоб скористатися можливістю вимірювання частоти серцебиття, необхідно буде прикласти палець до камери смартфона. Дихання обчислюватиметься за допомогою відео – об’єктив фіксуватиме рухи верхньої частини тулуба.

Джерело: TechCrunch