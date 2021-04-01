Розіграші на перше квітня для друзів – 5 ідей

1 квітня українці святкують Всесвітній день дурня або День сміху. Цього дня заведено розігрувати рідних, друзів і просто знайомих або жартувати над ними.

До того ж зараз у всій України триває карантин, тому покращити настрій близькій людині – це чудовий вчинок.

Однак зверніть увагу, що від розіграшу повинно бути весело усім, а не лише виконавцю. Головне правило першоквітневих жартів – не образити людину.

Факти ICTV зібрали для своїх читачів 5 оригінальних ідей, як розіграти друга на карантині.

Пісня у радіоефірі

Цей розіграш більше підійде для вашої другої половинки. Попросіть когось із друзів подзвонити вашій дівчині та представитися діджеями радіостанції.

У них зараз в прямому ефірі романтична рубрика, і ось вони набрали випадковий номер, потрапили на неї – і тепер вона повинна виконати пісню своєму хлопцеві. Наголосіть, що відмовлятися дуже негарно, адже її вже слухають тисячі людей.

Хто сильніше

Якщо вам вже набридло сидіти вдома, а сусіди на час карантину стали вашими найкращими друзями, влаштуйте для них невеличкий розіграш.

Візьміть довгу мотузку та прив’яжіть протилежні в коридорі двері мотузками одне до одного і постукайте в обоє дверей. Нехай поміряються силами. Однак такий пранк варто влаштовувати, якщо ви добре знайомі зі своїми сусідами та впевнені, що надалі проблем не виникне.

Адекватна реакція

Подібні розіграші стають дедалі популярнішими у Tik-Tok. Суть полягає у тому, аби постати перед своїм знайомим у незвичному образі та зняти його реакцію на відео. Наприклад, можна зробити собі закривавлене обличчя, створити у сусідній кімнаті гуркіт і вибігти у такому вигляді до знайомого.

Новий робочий стіл

Якщо ваш друг не розлучається з комп’ютером, зробіть скріншот його робочого столу. Збережіть зображення у файл і відкрийте у програмі перегляду зображень. Насолоджуйтеся тим, як ваш друг спробує відкрити меню Пуск або клацнути на ярлик.

Англомовний друг

Знайдіть людину, яка чудово або добре знає англійську мову і попросіть сказати англійською такі слова:

Я один м’яч

Я дві піци

Блакитна вода

За статистикою, 99,9% людей щойно спробували це зробити. День сміху – прекрасне свято, який принесе задоволення всім знайомим і близьким.

Календар свят на квітень

Згідно з календарем свят на квітень, другий місяць весни рясніє професійними святами та соціально-важливими датами.

Проте українцям не варто розраховувати на додаткові вихідні у квітні, оскільки вони будуть у найтепліший місяць весни – у травні.